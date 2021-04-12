Фото ⟩ В Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар; погиб один из пожарных
Как сообщают российские СМИ, в понедельник, 12 апреля, в Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар в бизнес-центре "Невская мануфактура".
Как сообщают российские СМИ, в понедельник, 12 апреля, в Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар в бизнес-центре "Невская мануфактура".
По данным "Фонтанки", пожар происходил на площади 1500 квадратных метров. Как сообщает РИА Новости, пламя охватило четыре из шести этажей здания.
Из горящего здания эвакуировано 40 человек.
Пожар возник в историческом здании фабрики. В здании фабрики "Невская мануфактура", которое расположено у реки Невы на Октябрьской набережной, пламя охватило несколько этажей.
Огромная фабрика, которая была основана в 1841 году как фабрика по производству тканей, была охвачена пламенем, подтвердил корреспондент агентства AFP на месте происшествия.
В советское время фабрика была национализирована и функционировала как государственное предприятие, но в 1992 году была приватизирована.
По данным телеканала "Дождь", при пожаре погиб один пожарный, еще двое пострадали.
В Петербурге горит "Невская мануфактура". Площадь пожара уже 1,5 тыс. квадратов. О пострадавших не сообщается pic.twitter.com/hm31gWSW9H— lifenews_ru (@lifenews_ru) April 12, 2021
В Санкт-Петербурге загорелась «Невская мануфактура». Из здания эвакуировали 40 человек. Один пожарный погиб, еще двое госпитализированы. У них ожоги 40-50% поверхности тела. Пожар пытаются потушить более двух часовhttps://t.co/9P7BIoXiI2 pic.twitter.com/TOXPW58kGM— Дождь (@tvrain) April 12, 2021