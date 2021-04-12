Пн, 12.04.2021
Я был в Иманте не более двух раз в жизни. Что мне там искать? Проблемы? Нет, спасибо, сэр. У меня достаточно проблем. Роланд Вилкс, журналист TVNET
Роланд Вилкс, журналист TVNET

Фото ⟩ В Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар; погиб один из пожарных

Как сообщают российские СМИ, в понедельник, 12 апреля, в Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар в бизнес-центре "Невская мануфактура".

По данным "Фонтанки", пожар происходил на площади 1500 квадратных метров. Как сообщает РИА Новости, пламя охватило четыре из шести этажей здания.

Из горящего здания эвакуировано 40 человек.

Пожар возник в историческом здании фабрики. В здании фабрики "Невская мануфактура", которое расположено у реки Невы на Октябрьской набережной, пламя охватило несколько этажей.

Огромная фабрика, которая была основана в 1841 году как фабрика по производству тканей, была охвачена пламенем, подтвердил корреспондент агентства AFP на месте происшествия.

В советское время фабрика была национализирована и функционировала как государственное предприятие, но в 1992 году была приватизирована.

В последние годы в нескольких зданиях продолжалось производство тканей, другие сдавались в аренду под офисы, а некоторые были заброшены.

По данным телеканала "Дождь", при пожаре погиб один пожарный, еще двое пострадали.

ФОТО: Russian Emergency Situations Ministry

НАВЕРХ
Back