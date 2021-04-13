По сравнению с прошлой неделей темпы вакцинации значительно снизились

Последние данные NVD о привитых опубликованы на портале открытых данных во вторник утром после очередного двухдневного перерыва. В воскресенье и понедельник использовано 2036 доз вакцины от Covid-19, и в воскресенье было привито всего 87 человек.

966 из тех, кто получил прививку, были пожилыми людьми старше 60 лет. Вакцину также получили 554 хронических больных, 140 человек из другой группы высокого риска и 76 работников образовательных учреждений.

В понедельник в Латвии было использовано 1269 первых доз вакцины AstraZeneca и семь вторых доз этой вакцины, а также 462 первые дозы вакцины Moderna и 40 вторых доз этой вакцины. Первую дозу вакцины Pfizer/BioNTech получил 171 человек.

На сегодняшний день первую прививку от Covid-19 получили 8,11% населения Латвии, обе прививки - 1,40% населения.