Вт, 13.04.2021
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Борис Черток, конструктор, один из соратников Сергея Королева
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Россияне до лета остались без отдыха в Турции

Стамбул, Турция. Иллюстративное фото ФОТО: AP Photo/Emrah Gurel)

Россия ограничила авиасообщение с Турцией. Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ограничение будет действовать с 15 апреля по 1 июня 2021 года. Как пишет "Медуза", на это время туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в эту популярную для российских туристов страны. 

До 1 июня "на основании анализа эпидемиологических данных" решено ограничить и авиасообщение с Танзанией.

Планируется, что между Стамбулом и Москвой будет осуществляться два регулярных рейса в неделю. Кроме того, авиакомпании смогут выполнять рейсы, чтобы вывезти туристов, а также рейсы для строительства АЭС Аккую. Те россияне, которые уже находятся в Турции или Танзании, могут продолжить отдых и вернуться на родину чартерным рейсом, эвакуировать людей не будут. В свою очередь тем, кто купил поездку до 1 июня, рекомендуется перенести поездку или изменить место отдыха.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, согласно данным, которые собирают с августа прошлого года, 80% привозных случаев в РФ приходится как раз на тех, кто посещал Турцию.

По информации исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, путевки в Турцию у крупных туроператоров на период с 15 апреля по 1 июня приобрели порядка 500 тысяч человек. Еще 100 000 человек приобрели путевки у средних и нишевых туроператоров, которые переключились на Турцию из-за того, что были закрыты другие направления.

В связи с этим у российских туристов могут возникнуть проблемы с отдыхом в майские праздники. По данным "Интерфакс", на майские праздники в Турцию планировали отправиться порядка 200 000 россиян.

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