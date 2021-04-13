Россияне до лета остались без отдыха в Турции

До 1 июня "на основании анализа эпидемиологических данных" решено ограничить и авиасообщение с Танзанией.

Планируется, что между Стамбулом и Москвой будет осуществляться два регулярных рейса в неделю. Кроме того, авиакомпании смогут выполнять рейсы, чтобы вывезти туристов, а также рейсы для строительства АЭС Аккую. Те россияне, которые уже находятся в Турции или Танзании, могут продолжить отдых и вернуться на родину чартерным рейсом, эвакуировать людей не будут. В свою очередь тем, кто купил поездку до 1 июня, рекомендуется перенести поездку или изменить место отдыха.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, согласно данным, которые собирают с августа прошлого года, 80% привозных случаев в РФ приходится как раз на тех, кто посещал Турцию.

По информации исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, путевки в Турцию у крупных туроператоров на период с 15 апреля по 1 июня приобрели порядка 500 тысяч человек. Еще 100 000 человек приобрели путевки у средних и нишевых туроператоров, которые переключились на Турцию из-за того, что были закрыты другие направления.