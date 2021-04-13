Британский штамм коронавируса более заразен, но не опаснее китайского

При этом в обеих публикациях подтверждается более высокая заразность этой разновидности вируса.

Статья в The Lancet Infectious Diseases основана на наблюдении за пациентами в двух лондонских больницах. Из отобранных 341 пациентов с коронавирусом мутация B117 была у 198 человек (58%), у 143 (42%) отсутствовала.

Ученые сравнили показатели смертности и тяжесть течения болезни и не обнаружили значительных отличий.

Описанное в The Lancet Public Health основано на данных о 36 920 пациентах, которые описывали свои симптомы на протяжении болезни в мобильном приложении.