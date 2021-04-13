Почему важно менять салонный фильтр. Рассказывает автомеханик

Эксперты рекомендуют делать это своевременно, так как система АС - закрытая среда. Там влажно, а влага нравится бактериям.

"Это может вызвать запах, но это меньшая проблема. Большая - всякие болезни. Поэтому мы рекомендуем менять салонный фильтр, проводить дезинфекцию и проверять объем системы", - говорит Олег Трофимов, автомеханик Karlo Motors.

Но начнем с самого простого - салонного фильтра.

Олег Трофимов: "Сейчас на примере конкретного автомобиля я продемонстрирую, что такое салонный фильтр, для чего он нужен и где находится. Это Škoda Octavia. Фильтр находится на стороне пассажира. За бардачком. Значит, мы снимаем специальную крышку, за которой находится фильтр, и он оказывается у нас в руках. Этот фильтр - с углем, который качественно очищает воздух и убирает запахи. И все это могло попасть на панель и в легкие. К сожалению, погода в Латвии не так хороша, на дорогах много песка. Когда едешь за другой машиной, она поднимает пыль, которая идет прямо вам в салон. Фильтр ее задерживает, поэтому я рекомендуют менять фильтр при каждом обслуживании".

Для наглядности Олег высыпает содержимое фильтра на бумагу. И это еще не самый ужасный случай.

ФОТО: Скриншот видео

Олег Трофимов: "Были и куда более ужасные случаи, особенно осенью. Люди считают, что зимой пыли нет и перед зимним сезоном фильтр не меняют. Осенью падают листья и семена, все это попадает туда. Бывает так, что, когда снимаю фильтр, из него как из ящика с песком сыплется песок, листья и другие нехорошие вещи".

Какие приметы свидетельствуют о том, что салонный фильтр надо менять?

Олег Трофимов: "Первое - очень плохо греется лобовое стекло. Поток воздуха через фильтр ухудшается, приходится долго ждать. Ты включаешь последнюю скорость на печку, чтобы дуло на стекло. Сидишь, ждешь. Смени фильтр - проблем не будет".

ФОТО: Скриншот видео

Предложения и цены на салонные фильтры отличаются.

"Конечно, я рекомендовал бы устанавливать только оригинальные запчасти, так как они гарантируют качество. Второе, я рекомендовал бы ставить фильтр с углем, обработанный специальной жидкостью, убивающей бактерии", - говорит Олег Трофимов.

Стоит ли это того? Фильтр же всего-лишь гофрированная бумага...

Олег Трофимов: "Ячейки в нем могут сделать крупнее, будет проникать пыль и что-то еще. У заводских деталей точные требования".

Особенно оригинальные фильтры рекомендуется ставить тем, у кого есть аллергия на пыльцу.

ФОТО: Скриншот видео

Олег Трофимов: "Как мы видим, этот фильтр немного желтоват. Это означает, что обработан специальным покрытием. Перед тем, как установить новый фильтр, нужно произвести дезинфекцию вентиляционной системы. Теперь закроем крышечку без фильтра и позволим системе поработать.