В США ученик открыл стрельбу в школе. Он был убит полицией в ходе перестрелки

12 апреля сотрудники полиции получили информацию о вооруженном человеке в учебном заведении. На месте происшествия стражи порядка обнаружили подозреваемого, который закрылся в туалете школы. Подозреваемый отказался выйти, а когда полиция вошла в туалет, он открыл стрельбу.

В результате перестрелки молодой человек был застрелен.

Его опознали как одного из учеников школы.

В результате перестрелки ранение, не представляющее опасность для жизни, получил один из полицейских, он был госпитализирован.

Для дальнейшего расследования задержан один человек.