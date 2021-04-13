Вт, 13.04.2021
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Борис Черток, конструктор, один из соратников Сергея Королева

В США ученик открыл стрельбу в школе. Он был убит полицией в ходе перестрелки

Иллюстрация ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В штате Теннесси, США, произошла стрельба в школе. Как сообщает "Медуза", в результате стрельбы в школе Austin-East Magnet High School в Ноксвилле погиб один человек, а один полицейский пjлучил ранение.

12 апреля сотрудники полиции получили информацию о вооруженном человеке в учебном заведении. На месте происшествия стражи порядка обнаружили подозреваемого, который закрылся в туалете школы. Подозреваемый отказался выйти, а когда полиция вошла в туалет, он открыл стрельбу. 

В результате перестрелки молодой человек был застрелен.

Его опознали как одного из учеников школы.

В результате перестрелки ранение, не представляющее опасность для жизни, получил один из полицейских, он был госпитализирован.

Для дальнейшего расследования задержан один человек.

"Медуза" со ссылкой на The New York Times отмечает, что это уже пятый случай в этом году, когда в результате стрельбы в Ноксвилле гибнут школьники.

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