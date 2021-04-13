За сутки подтверждено 537 новых случаев Covid-19. Доля положительных тестов - 2,6%

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:

три человека в возрасте 50-59 лет,

четыре человека в возрасте 60-69 лет,

один человек в возрасте 70-79 лет,

четыре человека в возрасте 80-89 лет.

За время пандемии в Латвии умерли 2002 инфицированных коронавирусом.

Кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 населения составил 347,1 случая.

В понедельник сделано 20 618 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 2,6%.