Вт, 13.04.2021
Если Праздник песни и танца состоится, подтвердится то, чего я уже давно боюсь - консервативные традиции важнее жизни людей пользователь Twitter
пользователь Twitter

За сутки подтверждено 537 новых случаев Covid-19. Доля положительных тестов - 2,6%

Иллюстративное фото ФОТО: Myriam B/shutterstock.com

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 537 новых случаев Covid-19, умерли 12 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:

  • три человека в возрасте 50-59 лет,
  • четыре человека в возрасте 60-69 лет,
  • один человек в возрасте 70-79 лет,
  • четыре человека в возрасте 80-89 лет.

За время пандемии в Латвии умерли 2002 инфицированных коронавирусом.

Кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 населения составил 347,1 случая.

В понедельник сделано 20 618 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 2,6%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 108 355 человек.

НАВЕРХ
Back