За сутки подтверждено 537 новых случаев Covid-19. Доля положительных тестов - 2,6%
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 537 новых случаев Covid-19, умерли 12 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 537 новых случаев Covid-19, умерли 12 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:
За время пандемии в Латвии умерли 2002 инфицированных коронавирусом.
Кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 населения составил 347,1 случая.
В понедельник сделано 20 618 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 2,6%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 108 355 человек.