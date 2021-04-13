В Preses Nama Kvartāls начались масштабные строительные работы

Разработчик проекта Lords LB Special Fund V, получив от Рижской городской строительной управы подтверждение о выполнении условий строительства для развития первой очереди Preses Nama Kvartāls, подготовил и передал строительную площадку компании UPB.

ФОТО: Пресс-фото/Азима Султанова

"Проект предусматривает соединение развернувшейся в Пардаугаве естественным образом Zināšanu jūdze (Миля знаний) - молодых талантов и умов - с будущим узлом предпринимательства и развития, в который превратится Preses Nama Kvartāls. В соответствии с нашей визией, Preses Nama Kvartāls является своего рода метагородом, объединяющим помещения для коммерческой деятельности, офисов с инфраструктурой для отдыха, спорта и культуры. Синергия такого видения с развитием Риги в долгосрочной перспективе, и в особенности с развитием левого берега Даугавы, подтверждается также оперативным рассмотрением и согласованием документации со стороны ответственных учреждений", - подчеркивает значение нового подхода со стороны стройуправы представитель девелопера проекта Lords LB Special Fund V Гиедриус Бернотас.

По его мнению, введение принципов "зеленого коридора" стимулирует процесс строительства, делая его быстрее и привлекательнее для девелоперов.

В соответствии с планом строительства, после завершения демонтажных работ в историческом здании типографии территория передана строителям. К первой очереди строительства в рамках проекта приступила компания UPB, с которой девелопер проекта заключил договор на 76,8 млн евро.

ФОТО: Пресс-фото

В первой очереди строительства Preses Nama Kvartāls предусмотрено сооружение одного из самых современных бизнес-центров в Балтии. Наряду с этим в комплексе будет осуществлено также развитие мультифункционального центра, в котором разместятся просторные зоны торговли и питания, спортивный клуб, поставщики медицинских услуг, парковка и ремонтная мастерская для велосипедов, а также трехуровневая надземная автостоянка.

На крыше здания запланированы озелененная терраса, футбольное поле, спортивная площадка, кафе и детская игровая площадка. Футбольное поле уникальной концепции на террасе на крыше пятого этажа мультифункционального центра будет единственным в Балтии, и благодаря его строительству девелопер проекта Lords LB Special Fund V планирует осуществить синергию между активным образом жизни и рабочей средой.

Особое внимание в проекте Preses Nama Kvartāls будет уделяться энергоэффективности, выбору экологических материалов, доступности среды, созданию здоровой рабочей среды и долгосрочному обслуживанию.

Наряду с офисными помещениями класса А, которые будут соответствовать стандарту Excellent по сертификату BREEAM и где предусмотрены рабочие места для 2500 человек, на первом этаже бизнес-центра планируется также оборудовать коворкинг-пространство особой концепции.