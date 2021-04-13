На Маскачке пожар в кафе подверг опасности более 100 студентов

В девятиэтажном здании на улице Мазая Лубанас оборудована студенческая гостиница. Там преимущественно живет молодежь из-за границы. Ночью, когда все 160 жителей пошли спать, включились сирены. Жильцы комнат рассказывают, что сначала не поверили, что угроза реальна.

"Пожарные сирены звучали часто, но всегда в целях учений. В этот раз мы все чувствовали себя встревоженными. Когда сирена начала звучать дольше, чем обычно, мы поняли", - рассказал обитатель гостиницы Искандер.

В свою очередь студент Билал Кхан рассказывает: "Я был в комнате, когда сработали сирены безопасности. Сначала я был в шоке, не понимал, что происходит.

На первом этаже в помещении кафе загорелось устройства по подогреванию пищи. Дым распространился быстро, в спешке была начата эвакуация. Ей управляли двое мужчин - работник охраны и администратор гостиницы. Они как доставили молодых людей в безопасность, так и потушили пламя.

Когда прибыли спасатели, примерна дюжина человек оставалась внутри. Пожарные с помощью спасательных масок доставили всех в безопасность. Площадь горения была небольшой, рассказала руководитель гостиницы Вита Крипена, но только лишь благодаря быстрой реакции охранника.

Студенты говорят, что в аварийной ситуации не растерялись и знали, что делать, однако второй раз переживать что-то подобное им не хотелось бы.

Пожарные бригады покинули улицу Мазая Лубанас в час ночи, а уже в понедельник за работу взялись сотрудники страховой фирмы.