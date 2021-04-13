Covid-19: в Литве число новых случаев перевалило за тысячу, в Эстонии - 638

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1088 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

За минувшие сутки сделано 10 211 молекулярных тестов (ПЦР) и 7171 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 452,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,6%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 227 889 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3713 человек. Всего с данным заболеванием прямо и косвенно связаны 7524 смерти.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 5598 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 638 тест (11,4 процента), скончались 12 человек с коронавирусом.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев зафиксировано в Харьюмаа (382, в том числе 302 в Таллинне).

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 727,5 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов 14,8 процента.