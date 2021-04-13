Covid-19: в Литве число новых случаев перевалило за тысячу, в Эстонии - 638
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1088 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек. В Эстонии - 638 новых случаев и тоже 12 смертей.
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1088 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек. В Эстонии - 638 новых случаев и тоже 12 смертей.
Литва
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1088 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.
За минувшие сутки сделано 10 211 молекулярных тестов (ПЦР) и 7171 антигенных теста на Covid-19.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 227 889 случаев Covid-19.
От коронавируса в Литве скончались 3713 человек. Всего с данным заболеванием прямо и косвенно связаны 7524 смерти.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 5598 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 638 тест (11,4 процента), скончались 12 человек с коронавирусом.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев зафиксировано в Харьюмаа (382, в том числе 302 в Таллинне).
За сутки открыли 50 новых историй болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 558 пациентам.