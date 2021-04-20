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В музеях, лабораториях и архивах по всему миру хранятся самые необычные и загадочные артефакты на Земле. Сегодня новые исследования и технологии, такие как 3D, помогают нам проникнуть в их суть глубже, чем когда-либо прежде.

«Очень странные экспонаты» — это сериал из десяти эпизодов, который дебютирует на канале Viasat History 19 апреля в 21:05. С использованием новейшей 3D-графики предметы исследуются и анализируются — их можно разбирать на части с многократным увеличением или, в случае отсутствия, восстановлением мельчайших деталей, позволяющих раскрыть секреты, которые мы не могли разгадать раньше. В нашей статье мы обсудим некоторые из этих сокровищ.

Неужели покрытый многовековой ржавчиной кусок бронзы, найденный на морском дне — действительно древний компьютер, которому уже 2000 лет?

Одним из таких загадочных объектов является деформированный кусок проржавевшей бронзы. За всю историю археологии ученые не находили ничего подобного. Эта находка совершенно изменила наши представления о древнем мире, погребенным под толщей воды. Ее называют Антикитерским механизмом. Этой машине, высота которой едва достигает 13 дюймов, уже 2000 лет. Внутри находится удивительная система из 38 взаимосвязанных шестеренок и циферблатов, которые взаимодействовали с невероятной точностью. В этот поразительный механизм встроены все концентрированные знания Древней Греции о космосе. С момента его обнаружения сто лет назад археологи пытались разгадать его секреты. Кто его создал? Откуда он взялся? Как он работает? И для чего все-таки он был нужен? Сегодня новое исследование наконец может дать ответы на эти вопросы.

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Может ли 500-летний металлический протез быть работающей роботизированной рукой?

В одной из музейных витрин немецкого замка Ягстхаузен можно найти нечто поистине примечательное: этот предмет, который на первый взгляд похож на металлическую перчатку, является настоящим чудом. Современные технологии визуализации позволили нам увидеть, что артефакт 500-летней давности на самом деле представляет собой сложную роботизированную руку, внутри которой находится хитроумная механическая конструкция из гвоздей и пружин. Ее бывший владелец хвастался, что с ее помощью он мог владеть мечом. Но говорил ли он правду?

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Гец Берлихинген (родившийся в 1480 году) был средневековым рыцарем, которому пушечным ядром оторвало руку. В те времена протезы были редкостью, а Гец не собирался довольствоваться простым крюком: ему нужна была рабочая металлическая рука. 3D-технологии позволили реконструировать руку и ее механизм: пальцы работали как наручники, и чем сильнее он сгибал их другой рукой, тем крепче они обхватывали предмет, который он собирался держать, за счет установленной внутри храповой системы; хватку затем можно было расслабить нажатием кнопки. Итак, Гец говорил правду: у него была функционирующая металлическая рука, намного опережавшая свое время.

Является ли выделанный череп оленя, обитавшего на земле 11 тысяч лет назад, свидетельством самой ранней из известных религий?

Открытое всем ветрам поле в Северном Йоркшире может показаться не самым идеальным местом для поиска затерянного мира, но Стар-Карр открыл окно в 11000-летний мир древнейших британцев. В кислом торфе Стар-Карра сохранились черепа необычайных оленей. Посмотрев на них более пристально, можно увидеть, что их тщательно обрабатывали. Рога уменьшались в размерах, кость с внутренней стороны черепа удалялась и в ней проделывался ряд отверстий. Теперь археологи считают, что это были головные уборы старейших шаманов на Земле. Они свидетельствуют о развитом обществе со сложной системой верований, а не просто о попытках охотников-собирателей выжить, и действительно являются окном в затерянный мир, настолько древний, что, даже вернувшись во времена египетских пирамид, вы окажетесь не больше чем на полпути.

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Современные технологии порой могут дать нам простейшие ответы на вопросы самых безумных теорий или даже решить самые сложные головоломки. В «Очень странные экспонаты» возможно все, но их секреты будут раскрыты — только на Viasat History, с 19 апреля по будням в 21:05.