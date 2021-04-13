В трех больницах ограничено оказание отдельных услуг
В настоящее время в трех больницах неотложной помощи ограничено оказание определенных услуг, говорится в презентации Центра медицины катастроф, подготовленной к заседанию правительства.
В настоящее время в трех больницах неотложной помощи ограничено оказание определенных услуг, говорится в презентации Центра медицины катастроф, подготовленной к заседанию правительства.
Салдусский медицинский центр не принимает пациентов с определенным профилем лечения из-за карантина, Кулдигская больница не принимает пациентов терапевтического профиля до четверга, а Тукумская больница не принимает в интенсивную терапию.
Самая высокая загрузка коек для пациентов с Covid-19 по-прежнему в Балвской больнице, где занято 92% таких коек. Загруженность Резекненской больницы составляет 86%, Добельской больницы - 75%.
Средняя загруженность койко-мест больными Covid-19 в больницах, где есть ковидные отделения, составляет 56%.
В настоящее время в больницах Латвии для пациентов с Covid-19 имеется 1216 коек, в том числе 172 для тяжелобольных.