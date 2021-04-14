"Бавария" вылетела! В этом году в Лиге чемпионов будет новый победитель

Челси - Порту 0:1

Матч между "Челси" и "Порту" прошёл на нейтральном стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в испанской Севилье и завершился победой португальской команды с минимальным счётом.

Игра не была особо зрелищной и команды создали не так уж и много опасных моментов. Единственный гол в матче на 94-й минуте забил иранский нападающий "Порту" Мехди Тареми, но этого оказалось недостаточно так как в первом матче лондонцы победили со счётом 2:0.

Таким образом, по сумме двух матчей "Челси" одержал победу со счётом 2:1 и добыл путёвку в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Бавария - ПСЖ 0:1

Французский "ПСЖ" потерпел поражение у себя дома от "Баварии", но несмотря на это вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Этот матч также завершился со счётом 0:1, а единственный гол на 40-й минуте забил нападающий мюнхенцев Эрик Шупо-Мотинг.

Напомним, первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов завершилась победой парижской команды со счётом 3:2. Таким образом, парижане вышли в полуфинал по правилу выездного гола, а "Бавария" завершила своё выступление в турнире, сложив чемпионские полномочия.