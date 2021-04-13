Известная порноактриса рассказала об эскорт-услугах футболистам "Манчестер Юнайтед"

28-летняя актриса фильмов для взрослых рассказала об этом во время подкаста под названием How To Be A Pornstar ("Как быть порнозвездой"). По словам девушки, футболисты не любят платить за секс и считают, что все должны спать с ними просто из-за того, что они богаты и знамениты.

"Они рассчитывают, что ты будешь с ними, потому что знамениты. На самом деле они не хотят настоящих свиданий с тобой. Они хотят, чтобы ты сопровождала их, но оставалась в тени", - приводит слова Шоны Ривер Mirror.

Порноактриса отметила, что футболисты не были особо щедрыми. Более того, один из них даже взял у неё 200 евро, чтобы купить пиццу. "Один из этих парней тайком взял у меня 200 евро, которые перед этим мне заплатил. Когда я спросила его об этом, он ответил, что заказал пиццу для друзей и взял эти деньги, потому что у него больше не было", - сказала Ривер.