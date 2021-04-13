Вт, 13.04.2021
Я никогда бы не согласилась на стерилизацию. То, что со мной сделали - очень жестоко. Теперь я чувствую себя бесполезной и ни на что не годной вещью. Я мертва Зишило Длудлу, которую стерилизовали без ее согласия
Зишило Длудлу, которую стерилизовали без ее согласия

Известная порноактриса рассказала об эскорт-услугах футболистам "Манчестер Юнайтед"

Известная венгерская порноактриса Шона Ривер заявила, что она предоставляла эскорт-услуги троим звёздам клуба "Манчестер Юнайтед", при этом футболисты не хотели платить за секс.

28-летняя актриса фильмов для взрослых рассказала об этом во время подкаста под названием How To Be A Pornstar ("Как быть порнозвездой"). По словам девушки, футболисты не любят платить за секс и считают, что все должны спать с ними просто из-за того, что они богаты и знамениты.

"Они рассчитывают, что ты будешь с ними, потому что знамениты. На самом деле они не хотят настоящих свиданий с тобой. Они хотят, чтобы ты сопровождала их, но оставалась в тени", - приводит слова Шоны Ривер Mirror.

Порноактриса отметила, что футболисты не были особо щедрыми. Более того, один из них даже взял у неё 200 евро, чтобы купить пиццу. "Один из этих парней тайком взял у меня 200 евро, которые перед этим мне заплатил. Когда я спросила его об этом, он ответил, что заказал пиццу для друзей и взял эти деньги, потому что у него больше не было", - сказала Ривер.

Девушка не стала раскрывать личности игроков английского клуба.

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