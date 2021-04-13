Вт, 13.04.2021
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В Латвии имеется почти 49 тысяч неиспользованных доз вакцины от Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: REUTERS/Brittany Hosea-Small

В данный момент в Латвии имеется 48 917 находящихся в вакцинации или неиспользованных вакцин от Covid-19, тогда как еще 21 918 доз зарезервированы для второй прививки, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Больше всего или 23 548 доз неиспользованных вакцин - именно AstraZeneca, в свою очередь еще 8414 - производителя Moderna. Оставшиеся 16 955 доз - произведены Pfizer/BioNTech.

По информации министерства, в апреле объемы поставок по-прежнему остаются неизменным.

Всего в Латвии было использовано 177 010 доз вакцин, в свою очередь с 5 по 10 апреля было использовано более 27 777 доз. В среднем в этом интервале использовалось более 4630 вакцин ежедневно.

По-прежнему наибольший удельный вес вакцинированных - в Видземе, где вакцину получили 11% жителей, тогда как в Курземе таких 10,3%. В столице были привиты 10,1% жителей, в Земгале - 8,7%, а в Латгале - только 4,5%.

Ранее министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил, что все вакцины развезены по пунктам вакцинации.

В свою очередь премьер-министр Кришьянис Кариньш в понедельник после заседания Совета по сотрудничеству сказал, что нужно значительно поработать над организацией вакцинации, информированием людей и призывами прививаться от Covid-19.

"В последнее время в страну прибыло намного больше вакцин, но мы все еще далеки от того, чего должны были достичь", - сказал Кариньш, добавив, что на прошлой неделе планировалось прививать около 8000 человек, но на самом деле ежедневно использовалось около 3800 доз.

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