"Процессуальное безумие". Как прошли новые слушания "квартирного дела" Любови Соболь

- Да, находитесь, - ответила Шилободина.
- Физически нахожусь, - согласилась Соболь. - Но вы меня на прошлом заседании удалили, теперь вернули. То решение отменили? Вы это сделали, проговаривая про себя? Если то решение в силе - почему я заявляю ходатайства?
Шилободина попросила Соболь сесть и прекратить задавать вопросы. Письменных объяснений по поводу того, когда было отменено решение об удалении, защите не предоставили.
Тогда с места встала Татьяна Боженова. "Я вынуждена сделать заявление. Закон об адвокатской деятельности, а также кодекс об адвокатской этике не позволяет осуществлять двойную защиту", - сказала юрист, собирая сумку. Боженова сослалась и на кодекс Адвокатской палаты Москвы, и на отказ самой Соболь, которые сделали ее участие в процессе невозможным.
- Я самоустраняюсь и покидаю зал судебного заседания, - объявила Боженова
- Присядьте, пожалуйста. Суд вас не освобождает, - ответила Шилободина.
После нескольких неудачных попыток уйти Боженова согласилась присесть на самой дальней скамье для слушателей под сдержанный смех журналистов.
"Протиснулась или не протиснулась?"
После перепалки в суд пригласили одного из самых долгожданных свидетелей, доставщика пиццы Владислава Никифорова, который днем 21 декабря привез заказ к квартире Субботиной-Кудрявцевых.
Курьер рассказал, что, войдя в подъезд, встретил неизвестную девушку (ей впоследствии оказалась Соболь).
"Она сказала: "У меня семейные проблемы, муж не разрешает видеться с ребенком. Можно я с вами поднимусь?" Я ответил: "Поехали", - рассказывал суду Никифоров, не отрываясь от экрана телефона. После того как Субботина открыла дверь и передала деньги за пиццу, Соболь начала говорить, что ей "надо поговорить с Константином".
- Она пыталась пойти в предквартирное пространство, предбанничек, проталкивалась туда. За руку, по-моему, схватила, Больше никаких действий я не заметил, - объяснял курьер прокурору.
- В вашем присутствии заходила [в тамбур]? Или только пыталась войти? - уточнил Головизнин.
- Только пыталась, - ответил свидетель.
После этого "началась возня" и Никифоров решил уйти с места событий.
Шилободина предложила Боженовой поучаствовать в допросе свидетеля, но та напомнила, что отказалась участвовать в процессе. Слово дали Соболь, та решила уточнить у курьера, что именно он увидел на лестничной клетке.
- Вы говорили, что не видели, как я проходила в тамбур, - уточнил Соболь.
- Я не видел, как вы проходили в тамбур, - подтвердил Никифоров
- Дверь тамбура была прикрыта Субботиной, - продолжала юрист ФБК.
- Видели ли вы, как применяю насилие или угрожаю?
- Нет. Ну, смотря что… Схватить руку это считается?
В разговор вмешалась судья Шилободина:
- Вы видели, что дверь тамбура была закрыта?
- Дверь была прикрыта. Все происходило на лестничной клетке… Дверь была закрыта, потому что потерпевшая вышла ко мне наружу, - растерянно отвечал Никифоров.
- Вы пояснили, что подсудимая пыталась ее втолкнуть, - напомнила ему Шилободина
- Значит ошибся. Некуда было втолкнуть, дверь была закрыта, - совсем потерялся Никифоров.