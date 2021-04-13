"Процессуальное безумие". Как прошли новые слушания "квартирного дела" Любови Соболь

Из видео следует, что его автор действительно зашла в ближайшую к двери тамбура квартиру и прошлась по пустым комнатам, в которых шел ремонт. При этом хозяйка обращается к ней словами "на выход", "ты что, дурочка что ли", а также грозит вызывать полицию. Эти цитаты и зачитала Шилободина.

Еще до начала процесса Воронин прямо не ответил на вопрос Би-би-си о подлинности ролика, но сообщил, что защита намерена оспорить само использование записи неясного происхождения в качестве вещественного доказательства по делу.

Шилободина также прочитала письменные показания Галины Субботиной - они мало отличались от тех, которые она давала в суде. Соболь потерпевшая описала как "симпатичную русоволосую" девушку.

В какой-то момент Соболь прервала Шилободину - та зачитывала протокол опознания Субботиной подсудимой. Юрист ФБК уточнила, будут ли в процессе смотреть само видео, потому что на нем задаются "наводящие вопросы", а следователь о чем-то говорит с Субботиной.

Ближе к пяти вечера Головизнин начал показывать собравшимся ролики из материалов дела. Видео показывали на небольшом мониторе возле стола судьи, журналисты шутили про "бинокли", которые нужны, чтобы рассмотреть происходящее.

Первым прокурор показал кусок из онлайн-трансляции, которая была опубликована в "Твиттере" Соболь. На ней она говорит, что женщина, которую она приняла за "маму Кудрявцева", "не открыла дверь, но мне удалось зайти к ней в квартиру, в соседнюю квартиру с той, где они закрылись с доставщиком пиццы. Они вызвали полицейских".

Судья спросила у Соболь и Воронина, хотят ли они дать пояснения по поводу ролика. Те от этой возможности отказались.

После этого процесс застопорился - воспроизвести второй ролик на компьютере не получалось, хотя над монитором нависли сразу три человека во главе с прокурором, который сосредоточенно щелкал мышью. Отчаявшись, Головизнин решил выключить системный блок и запустить его заново.

Но и это не ускорило процесс - судя по всему, у секретаря и прокурора возникли проблемы с введением пароля. "У нас что, перерыв?" - поинтересовалась Соболь. "Нет", - ответила Шилободина. Пауза к тому моменту продолжалась уже около 15 минут. Наконец зайти в систему удалось.

Но делу и это не помогло - Головизнин сдался и попросил судью передать другой диск. Он содержал ту самую запись от первого лица, расшифровку которой часом ранее зачитала Шилободина. Участники процесса посмотрели его в абсолютной тишине.