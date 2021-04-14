Аудио ⟩ 12-летний школьник сделал еще одну латышскую версию трека популярного рэпера Slava Marlow

RUS TVNET узнал у JUKA, что произошло с ним за эти месяцы.

- Что ты успел сделать за время между первым и вторым кавером?

- На самом деле я успел сделать очень много всего интересного. Например, я поучаствовал в конкурсе Ghetto Raptors и жду его результатов. Там я узнал очень много классных латышских исполнителей.

Еще я выпустил два авторских сингла, поднял скилл в написании музыки.

- Чем тебя зацепил трек "Ты горишь, как огонь"?

- Мне он показался очень позитивным и приятным как в плане музыки, так и в плане слов с вокалом.

- У тебя учеба все еще проходит удаленно. Уже довольно долго. Чего тебе сейчас не хватает больше всего?

- Увы, да. Я все еще учусь дистанционно. Очень не хватает общения со сверстниками вживую и той атмосферы, которая была ранее.

- После премьеры прошлого кавера ты обещал выпустить свой первый сольный трек, удалось ли тебе это сделать?

- Да, и еще как удалось. Я отправил практически все каверы и песни на цифровые площадки и выпустил не один, а целых два авторских сингла. Постепенно начинаю заниматься социальными сетями.

- Открыл ли ты для себя что-то новое? Что планируешь делать дальше?

- Я достиг самой главной цели - выпустить свой первый авторский трек. Я открыл для себя интересные нюансы в битмейкинге, стал слушать больше музыки. Узнал других классных исполнителей, помимо Славы, к примеру, Ивана Дорна, Big Baby Tape, ЛСП, Lil Uzi Vert, Pharaoh, Lil Pump, 21 Savage, Lil Nas X и многих других. Еще очень люблю прослушивать старые треки латышской группы Singapūras Satīns. Постепенно начинаю работать над своим первым более серьезным релизом - мини-альбомом, который хотел бы выпустить в течение лета.