"Бой отменяется". Конор и Порье поругались в Twitter, а затем в комментарии пришёл Хабиб

Всё началось с того, что Порье обвинил Макгрегора в том, что ирландец так и не пожертвовал благотворительному фонду американца обещанные 500 тысяч долларов.

Порье отметил, что его команда неоднократно отправляла сообщения Макгрегору, конкретизируя траты фонда, но не получила ответа. После этих обвинений ирландец практически сразу появился в Twitter и ответил Порье.

"Ты деревенщина с отмирающим мозгом. 500 тысяч долларов без планов… Ты, должно быть, ничего не понимаешь в деньгах. Кстати, бой отменяется. 10 июля собираюсь подраться с кем-нибудь другим. Удачи с твоим старым контрактом, парень.

Моя команда делает всё, чтобы каждое пожертвование дошло куда нужно. О моей щедрости всем известно. Ты заплатишь за попытку опозорить моё имя. Тебе конец", - написал Макгрегор.

Ответ Порье был более чем лаконичный: "Ок", - написал американец.

Не смог пройти мимо этой перепалки и российский боец Хабиб Нурмагомедов, который в комментариях к посту Порье опубликовал видеоролик, где один из героев говорит собеседникам: "Я вам слово своё дал? Забираю обратно".

Напомним, впервые Порье и Макгрегор встретились в октагоне в сентябре 2014 года. Тогда ирландец нокаутировал своего соперника в первом раунде. Во втором поединке, который состоялся в январе 2021 года, Порье отправил ирландца в нокаут во втором раунде.