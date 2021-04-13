В Дании за один день привили более 100 000 человек

Новую систему планируется начать использовать в июне, когда в день предусмотрено до 400 000 вакцинаций в день.

В понедельник в Дании вакцину получили 104 824 человека. Еще никогда в Дании за один день не было привито так много людей.

В понедельник планировалось в более чем 60 центрах вакцинации привить 100 000 человек, чтобы проверить, готовы ли центры вакцинации, их логистика и IT-систему к моменту, когда будет поставлено большое число вакцин.

В понедельник использовались только вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna.

Вакцину предприятия AstraZeneca в Дании пока не используют. Это связано с появлением опасений о ее связи с образованием тромбов.