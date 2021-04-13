Кариньш: нужно рассмотреть несколько сценариев ускорения вакцинации

Заслушав презентацию о текущей эпидемиологической ситуации, премьер-министр выразил обеспокоенность тем, что определенное количество доз вакцин от Covid-19 в Латвию доставлены, но не использованы.

"Единственное, что поможет нам выйти из кризиса, - это вакцинация. Я начну серьезно требовать, чтобы были проанализированы и рассмотрены различные сценарии ускорения темпов вакцинации",

- сказал Кариньш.

Он допускает, что в Латвии можно применить опыт Франции, где период между получением первой и второй вакцины от Covid-19 продлен. Премьер-министр также предложил сравнить британский опыт вакцинации с ситуацией в Латвии.