Фото ⟩ "Как будто вышел из тюрьмы". Как лондонский район Сохо встретил окончание локдауна

Оказание услуг питания на террасах в Англии возобновилось впервые с момента усиления ограничений 5 января. Вместе с ресторанами и барами работу возобновили магазины, парикмахерские, спортивные залы, зоопарки и т.д.

It’s standing room only in Soho this evening. A carnival atmosphere.



“This is London,” one man tells me. pic.twitter.com/KdeqvQCaFN — Matthew Thompson (@mattuthompson) April 12, 2021

В Северной Ирландии распоряжение о карантине отменено, а в Шотландии и Уэльсе смягчена часть ограничений.

ФОТО: HENRY NICHOLLS / REUTERS

"Всюду полно людей. Чувствую себя как на празднике", - рассказал ВВС один из посетителей паба.

"Честно говоря, ощущение очень хорошее. Как будто вышел из тюрьмы. Мы пришли отпраздновать день рождения, и это - самый лучший подарок", - указал другой празднующий.

ФОТО: HENRY NICHOLLS / REUTERS

В первый вечер после локдауна на улицах была полиция, однако, как указали посетители ресторанов и пабов, стражи закона не указывали на несоблюдение дистанции. Ответственные учреждения сообщили о нескольких "изолированных инцидентах", произошедших, когда люди собирались в слишком большие толпы.

Часть опрошенных журналистами людей указала, что уже привилась. Одна компания сказала, что перед выходом все сделали тесты на Covid-19, а также отметила, что пребывание на свежем воздухе снижает риск заражения.

ФОТО: HENRY NICHOLLS / REUTERS

Эпидемиологи рекомендуют продолжать соблюдать физическое дистанцирование, несмотря на быструю вакцинацию.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник призвал жителей после отмены ограничений "продолжать вести себя ответственно".