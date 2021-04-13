Фото ⟩ "Как будто вышел из тюрьмы". Как лондонский район Сохо встретил окончание локдауна

Спустя несколько месяцев карантина в понедельник в Англии для посетителей открыли двери рестораны, бары и другие общественные места. В лондонском районе Сохо вечером в пятницу было много отмечающих окончание локдауна, сообщает ВВС.
Оказание услуг питания на террасах в Англии возобновилось впервые с момента усиления ограничений 5 января. Вместе с ресторанами и барами работу возобновили магазины, парикмахерские, спортивные залы, зоопарки и т.д.
It’s standing room only in Soho this evening. A carnival atmosphere.
В Северной Ирландии распоряжение о карантине отменено, а в Шотландии и Уэльсе смягчена часть ограничений.
"Всюду полно людей. Чувствую себя как на празднике", - рассказал ВВС один из посетителей паба.
"Честно говоря, ощущение очень хорошее. Как будто вышел из тюрьмы. Мы пришли отпраздновать день рождения, и это - самый лучший подарок", - указал другой празднующий.
В первый вечер после локдауна на улицах была полиция, однако, как указали посетители ресторанов и пабов, стражи закона не указывали на несоблюдение дистанции. Ответственные учреждения сообщили о нескольких "изолированных инцидентах", произошедших, когда люди собирались в слишком большие толпы.
Часть опрошенных журналистами людей указала, что уже привилась. Одна компания сказала, что перед выходом все сделали тесты на Covid-19, а также отметила, что пребывание на свежем воздухе снижает риск заражения.
Эпидемиологи рекомендуют продолжать соблюдать физическое дистанцирование, несмотря на быструю вакцинацию.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник призвал жителей после отмены ограничений "продолжать вести себя ответственно".