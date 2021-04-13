Вакцинация ⟩ "У Тебя, Даниэль, сейчас нет результата". Кариньш зол на Павлютса и в восторге от AstraZeneca

"Я не хотел злиться, но я злюсь" - Кариньш о темпах вакцинации

Обсуждая процесс вакцинации против Covid-19, Кариньш подчеркнул, что не может скрыть своего возмущения. "Я не хотел злиться, но я злюсь", - признался премьер.

Он отметил, что давно идут разговоры о запуске массовой вакцинации против Covid-19, которая первоначально была запланирована на начало апреля, но, согласно текущим прогнозам, она может начаться в конце апреля или начале мая. Премьер-министр также раскритиковал тот факт, что фактически используется меньше вакцин, чем доступно.

Кариньш признал, что если Министерство здравоохранения не справляется с процессом вакцинации, то его должен взять на себя Кабинет министров. Он отметил, что в стране есть вакцины, поэтому вакцинация в Латвии должна проводиться ежедневно.

"Ответственность Минздрава состоит не в том, чтобы доставить вакцины с центрального склада, а сделать так, чтобы вакцину вкололи в плечо. Правительство подвергается критике, значит, что-то надо менять. Советую Минздраву меньше обращать внимание на формальности, а любой ценой доставлять вакцины туда, где готовы к вакцинации. Я вторую или третью неделю слышу, что сейчас все будет, но нет. Это нужно изменить. Если надо менять поставщиков, значит, надо менять.

Если надо менять людей, которые это организуют, заменим. Но, Даниэль, должно быть решение. Такой темп недопустим", - заявил Кариньш.

По мнению премьер-министра, с распределением вакцин "что-то хромает", так же вводящим в заблуждение он описал идею о равномерном распределении вакцин. "Мы должны спасать жизни людей. Если кто-то готов получить прививку, а кто-то готов сделать ее, мы должны объединить их. У Тебя, Даниэль, сейчас нет результата", - заключил премьер.

В качестве примера, как ускорить вакцинацию, Кариньш привел Германию, где весь процесс передан только крупным центрам вакцинации. "У нас фантастическая инфраструктура - крупные и небольшие центры по всей Латвии, и Минздрав должен их контролировать. А если не контролирует, то пора начать это делать", - заявил премьер.

О чем речь? В чем проблема?

В настоящее время в Латвии имеется 48 917 неиспользованных доз вакцин от Сovid-19, а еще 21 918 доз зарезервированы для второй прививки, говорится в презентации, подготовленной Минздравом к заседанию правительства.

23 548 из этих доз составляет AstraZeneca, 8 414 - Moderna, 16 955 - Pfizer/BioNTech.

Согласно презентации, объемы поставок вакцин в апреле будут невелики.

На сегодняшний день в Латвии использовано 177 010 доз вакцин, в том числе с 5 по 10 апреля - 27 777 доз вакцины. Больше всего жителей привито в Видземе - 11%. В Курземе прививки сделали 10,3% населения, в Риге - 10,1%, в Земгале - 8,7%, в Латгале - 4,5%.

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