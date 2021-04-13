Вт, 13.04.2021
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Вакцинация ⟩ "У Тебя, Даниэль, сейчас нет результата". Кариньш зол на Павлютса и в восторге от AstraZeneca

Кришьянис Кариньш и Даниэль Павлютс ФОТО: Ieva Leiniša / LETA, Ludovic Marin / various sources / AFP

"Удивительно хорошая" AstraZeneca, медленные темпы вакцинации и ответственность за это министра здравоохранения Даниэля Павлютса - это темы, озвученные премьер-министром Кришьянисом Кариньшем на заседании правительства во вторник, 13 апреля. Рассказываем главное. 

"Я не хотел злиться, но я злюсь" - Кариньш о темпах вакцинации 

Обсуждая процесс вакцинации против Covid-19, Кариньш подчеркнул, что не может скрыть своего возмущения. "Я не хотел злиться, но я злюсь", - признался премьер.

Он отметил, что давно идут разговоры о запуске массовой вакцинации против Covid-19, которая первоначально была запланирована на начало апреля, но, согласно текущим прогнозам, она может начаться в конце апреля или начале мая. Премьер-министр также раскритиковал тот факт, что фактически используется меньше вакцин, чем доступно.

Кариньш признал, что если Министерство здравоохранения не справляется с процессом вакцинации, то его должен взять на себя Кабинет министров. Он отметил, что в стране есть вакцины, поэтому вакцинация в Латвии должна проводиться ежедневно.

"Ответственность Минздрава состоит не в том, чтобы доставить вакцины с центрального склада, а сделать так, чтобы вакцину вкололи в плечо. Правительство подвергается критике, значит, что-то надо менять. Советую Минздраву меньше обращать внимание на формальности, а любой ценой доставлять вакцины туда, где готовы к вакцинации. Я вторую или третью неделю слышу, что сейчас все будет, но нет. Это нужно изменить. Если надо менять поставщиков, значит, надо менять.

Если надо менять людей, которые это организуют, заменим. Но, Даниэль, должно быть решение. Такой темп недопустим", - заявил Кариньш.

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По мнению премьер-министра, с распределением вакцин "что-то хромает", так же вводящим в заблуждение он описал идею о равномерном распределении вакцин. "Мы должны спасать жизни людей. Если кто-то готов получить прививку, а кто-то готов сделать ее, мы должны объединить их. У Тебя, Даниэль, сейчас нет результата", - заключил премьер.

В качестве примера, как ускорить вакцинацию, Кариньш привел Германию, где весь процесс передан только крупным центрам вакцинации. "У нас фантастическая инфраструктура - крупные и небольшие центры по всей Латвии, и Минздрав должен их контролировать. А если не контролирует, то пора начать это делать", - заявил премьер.

О чем речь? В чем проблема?

В настоящее время в Латвии имеется 48 917 неиспользованных доз вакцин от Сovid-19, а еще 21 918 доз зарезервированы для второй прививки, говорится в презентации, подготовленной Минздравом к заседанию правительства.

23 548 из этих доз составляет AstraZeneca, 8 414 - Moderna, 16 955 - Pfizer/BioNTech.

Согласно презентации, объемы поставок вакцин в апреле будут невелики.

На сегодняшний день в Латвии использовано 177 010 доз вакцин, в том числе с 5 по 10 апреля - 27 777 доз вакцины. Больше всего жителей привито в Видземе - 11%. В Курземе прививки сделали 10,3% населения, в Риге - 10,1%, в Земгале - 8,7%, в Латгале - 4,5%.

Семейным врачам не хватает вакцин

Тем временем стало известно, что многие семейные врачи на этой неделе получили только один флакон с 10 дозами вакцины от Covid-19. Об этом на заседании правительства заявила президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

По данным Национальной службы здравоохранения, вакцинация проводится в 748 учреждениях, в том числе у 635 семейных врачей, 33 фельдшеров и 80 других медицинских учреждениях, пояснила Вейде.

Она заявила, что связавшись с Центром по профилактике и контролю заболеваний, выяснила, что в 30 учреждениях были остатки вакцины. 10 апреля у семи из 635 практикующих врачей было более 50 вакцин, которые врачи уже потратили за эти дни.

Например, в ее практике сейчас 60 пациентов ждут в очереди на десять доз вакцины.

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Вейде указала, что партия вакцин Pfizer/BioNTech была доставлена ​​в страну вчера, 12 апреля, но не может быть передана семейным врачам из-за отсутствия документации. "В прошлую среду мы говорили об этом с представителями Министерства здравоохранения, но за неделю решение не было найдено", - указала Вайде.

Павлютс: Медицинские учреждения начнут вести запись на вакцинацию в новой системе ViVat

С 19 апреля медицинские учреждения начнут предлагать запись на вакцинацию в новой информационной системе ViVat, тем временем сообщил Павлютс.

Единая информационная система обеспечит централизованную обработку списков вакцинируемых, в результате чего ускорятся проверка списков и ввод данных.

"Станет намного удобнее работать со списками и направлять людей в пункты вакцинации", - сказал министр.

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Позже система будет дополнена возможностью подавать заявки на посещение конкретного прививочного пункта в конкретное время. Эту функцию планируется ввести до конца апреля.

Кариньш: Давать вакцины на выбор - не решение

Вакцина против Covid-19, производимая AstraZeneca, удивительно хороша, и было бы неправильно позволять выбирать вакцины других производителей, подчеркнул Кариньш на заседании правительства.

Выслушав информацию о вакцинах против Covid-19, предоставленную президентом Государственного совета по иммунизации Даце Завадской, премьер-министр подчеркнул, что вакцина AstraZeneca доказала свою эффективность и что это сообщение следует более активно доводить до общественности.

"Как-то мы должны дать понять, что AstraZeneca - это хорошая, безопасная и очень эффективная вакцина, которая особенно подходит для пожилых людей", - сказал Кариньш.

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Премьер-министр также отметил, что допускать выбор вакцин других производителей было бы неправильно.

"В ситуациях, когда люди отказываются от вакцины AstraZeneca, мы должны дать понять, что мы не получим никакой другой вакцины, что мы должны использовать ее. Данные из Великобритании и Латвии показывают, что вакцина AstraZeneca хорошая, удивительно хорошая вакцина", - подчеркнул Кариньш.

"У меня есть просьба. Коллеги, давайте прекратим воспроизводить новости о том, что одна из вакцин непопулярная или плохая. Мы сами воспроизводим эту новость. Если общественность слышит, что члены правительства говорят что-то плохое, неудивительно, что у общества нет доверия [к вакцинам AstraZeneca]", - добавил министр финансов Янис Рейрс. 

В Даугавпилсе можно будет выбирать вакцину от Covid-19

Тем временем зампредседателя Даугавпилсской думы Ливия Янковска сообщила, что у жителей Даугавпилса будет возможность выбирать вакцину от Covid-19.

Самоуправление договорилось с Минздравом и бюро вакцинации о том, что в город будут доставлены разные вакцины. На этой неделе, когда началась вакцинация учителей, прививаемые смогут выбирать одну из вакцин - AstraZeneca, Moderna или Pfizer/BioNTech.

Янковска отметила, что такое решение принято с учетом отношения горожан к вакцинации, о котором извещен и Минздрав.

"В Даугавпилсе в настоящее время доступны разные вакцины, и именно у работников образования будет возможность выбирать", - сказала вице-мэр города.

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Одновременно дума в сотрудничестве с ответственными учреждениями проводит информирование общества, в том числе педагогов, о важности вакцинации. Также среди педагогов проводится опрос о их желании привиться.

На вопрос о том, не собирается ли дума просить правительство обеспечить поставки российской вакцины "Спутник V", Янковска ответила: "Мы все понимаем, что живем в Европейском союзе (ЕС), поэтому можем использовать только те вакцины, что разрешены в ЕС". В то же время она признала, что с учетом появившейся в последнее время информации о побочных эффектах вакцины, неизвестно, будут ли горожане более охотно вакцинироваться в случае возможных поставок "Спутника V".

В настоящее время от Covid-19 привито 3600 жителей Даугавпилса, в том числе примерно четверть получили обе дозы вакцины.

Павлютс: "Даугавпилс - ничем не уникален"

В свою очередь Даниэль Павлютс о заявлении Даугавпилса высказался скептично:

"Даугавпилс ни в чем не уникален. Даугавпилсская городская дума, возможно, во время предвыборной кампании что-то неправильно поняла и объявила, что они что-то отвоевали. [Это] неправда. Все медицинские учреждения по всей Латвии обеспечены различными видами вакцин", - пояснил Павлютс.

Он назвал информацию, высказанную руководством думы, недоразумением.

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По его словам, например, две недели назад в практику семейных врачей попали вакцины Moderna, которые раньше не были доступны семейным врачам. Также теперь можно распространять различные вакцины по всей Латвии.

Янковска на это ответила, что и не утверждала, что дума "что-то отвоевала" и выразила удовлетворение успешным диалогом с Минздравом. 

​В настоящее время Даугавпилсская региональная больница также приглашает представителей приоритетных групп подать заявку на вакцинацию против Covid-19, выбрав одну из доступных вакцин. Возможность получить вакцину от конкретного производителя зависит от доступных в стране и доставленных в учреждение вакцин.

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