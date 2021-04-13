"Крафтовый хлеб вообще не зашел": какие отзывы на картах белорусы оставляют об изоляторах

"Очень тесные номера, плохой вид с окна и питание не из самых лучших. Не советую!!!" - пишет пользователь. Еще один гродненец шутит, что это "не самые приятные апартаменты, не дают гулять по воскресеньям". Возможно, год назад состояние изолятора было лучше - в то время появился отзыв: "Очень понравилось!!! Сидела 8 лет. 10/10".

"Крафтовый хлеб вообще не зашёл"

Некоторых задержанных после выборов помещали в изолятор на Кирова, 1 - в ИВС не хватало мест. О тюрьме № 1 отзывы оставили девять человек, трое - после августа 2020 года. Оценка у объекта на Google Maps - 3,8 баллов из 5, на Яндекс. Картах - 3,9. Hrodna.life сохранил орфографию и пунктуацию авторов.

"Сидел в ивс. Охрана адекватная. Еда ужасная. Крафтовый хлеб вообще не зашёл. Туалет так себе. Сидел полтора суток. Покормили два раза. В целом не плохо. Поставил 4 балла только из-за надзирателей. Если номер сравнивать с самым зарыгоным хостелом Польши, то хостел выиграет с большой форой. По рассказам сокамерников по сравнению с ивс на гая, тюрьма это топ. Если будет выбор на сутки, берите тюрьму!", - написал пользователь четыре месяца назад.

"Очень тесные номера, плохой вид с окна и питание не из самых лучших. Не советую!!!" - пишет другой пользователь. Еще один гродненец шутит, что это "не самые приятные апартаменты, не дают гулять по воскресеньям". Возможно, год назад состояние изолятора было лучше - в то время появился отзыв: "Очень понравилось!!! Сидела 8 лет. 10/10".

"Персонал хамоватый, номера не очень"

У изолятора временного содержания на Гая, 4 оценка на Google Maps - 2,9, на Яндекс. Картах - 2,8.

О питании и интерьере впечатления у пользователей остались разные: кому-то понравилось, кому-то - нет.

"ИВС. Персонал хамоватый, номера не очень: скудные, с отвратительным интерьером, вид из окон плохой. Завтрак ничтожен (хлеб с чаем), обед, на удивление, весьма хорош. Мои комплименты повару", - написал пользователь. Другой с ним не согласился: "Обслуживание долгое. Персонал не приветливый. Блюда не вкусные. Интерьер порадовал. Не рекомендую!". Еще два пользователя были лаконичны. "Кормят плохо" и "Дома лучше", считают они.

"Здесь 9−12 августа 2020 года происходили массовые избиения и пытки задержанных на мирных акциях протеста сотрудниками ОМОН и местной милицией. Людей держали на растяжке по 3 часа, у некоторых отбирали обувь и заставляли стоять босиком на холодном бетоне. Многие запрашивали скорую, но помощь получали единицы. Люди сидели в переполненных изоляторах почти сутки, без еды и с минимумом воды. Недалеко от места, где я вырос, орудует настоящее гестапо", - отозвался гродненец на Google Maps.

"Не кормят, но в туалет выпустят"