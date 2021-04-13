Вт, 13.04.2021
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Борис Черток, конструктор, один из соратников Сергея Королева

"Крафтовый хлеб вообще не зашел": какие отзывы на картах белорусы оставляют об изоляторах

Гродненцы ждут близких после задержаний на акции протеста 15 ноября в Гродно ФОТО: Елена Ковальчук/Hrodna.life

После выборов 2020 года с изоляторами Беларуси столкнулись тысячи человек. В Гродно задержанные, как правило, из РОВД попадают в изолятор временного содержания (ИВС) или изолятор в тюрьме № 1. Некоторые из задержанных оставили на картах отзывы о РОВД и изоляторах - как шутливые, так и не очень. 

"Очень тесные номера, плохой вид с окна и питание не из самых лучших. Не советую!!!" - пишет пользователь. Еще один гродненец шутит, что это "не самые приятные апартаменты, не дают гулять по воскресеньям". Возможно, год назад состояние изолятора было лучше - в то время появился отзыв: "Очень понравилось!!! Сидела 8 лет. 10/10".

"Крафтовый хлеб вообще не зашёл"

Некоторых задержанных после выборов помещали в изолятор на Кирова, 1 - в ИВС не хватало мест. О тюрьме № 1 отзывы оставили девять человек, трое - после августа 2020 года. Оценка у объекта на Google Maps - 3,8 баллов из 5, на Яндекс. Картах - 3,9. Hrodna.life сохранил орфографию и пунктуацию авторов.

"Сидел в ивс. Охрана адекватная. Еда ужасная. Крафтовый хлеб вообще не зашёл. Туалет так себе. Сидел полтора суток. Покормили два раза. В целом не плохо. Поставил 4 балла только из-за надзирателей. Если номер сравнивать с самым зарыгоным хостелом Польши, то хостел выиграет с большой форой. По рассказам сокамерников по сравнению с ивс на гая, тюрьма это топ. Если будет выбор на сутки, берите тюрьму!", - написал пользователь четыре месяца назад.

"Очень тесные номера, плохой вид с окна и питание не из самых лучших. Не советую!!!" - пишет другой пользователь. Еще один гродненец шутит, что это "не самые приятные апартаменты, не дают гулять по воскресеньям". Возможно, год назад состояние изолятора было лучше - в то время появился отзыв: "Очень понравилось!!! Сидела 8 лет. 10/10".

"Персонал хамоватый, номера не очень"

У изолятора временного содержания на Гая, 4 оценка на Google Maps - 2,9, на Яндекс. Картах - 2,8.

О питании и интерьере впечатления у пользователей остались разные: кому-то понравилось, кому-то - нет.

"ИВС. Персонал хамоватый, номера не очень: скудные, с отвратительным интерьером, вид из окон плохой. Завтрак ничтожен (хлеб с чаем), обед, на удивление, весьма хорош. Мои комплименты повару", - написал пользователь. Другой с ним не согласился: "Обслуживание долгое. Персонал не приветливый. Блюда не вкусные. Интерьер порадовал. Не рекомендую!". Еще два пользователя были лаконичны. "Кормят плохо" и "Дома лучше", считают они.

"Здесь 9−12 августа 2020 года происходили массовые избиения и пытки задержанных на мирных акциях протеста сотрудниками ОМОН и местной милицией. Людей держали на растяжке по 3 часа, у некоторых отбирали обувь и заставляли стоять босиком на холодном бетоне. Многие запрашивали скорую, но помощь получали единицы. Люди сидели в переполненных изоляторах почти сутки, без еды и с минимумом воды. Недалеко от места, где я вырос, орудует настоящее гестапо", - отозвался гродненец на Google Maps.

"Не кормят, но в туалет выпустят"

"Отличное место. Пахнет конечно не очень, но в целом чистенько, все нарядные, костюмчики, классный парфюм. Довезли в целости и сохранности, водители конечно очень разговорчивые, всё спрашивают, где живу, чем занимаюсь, не думаю что это совсем корректно, шутки не понимают, могут возникнуть разногласия, а если молчать, то отлично. Персонал, опять же повторюсь приветливый, кормить не кормят, но в туалет выпустят, если вежливо попросить. Советую посещать в трезвом состоянии, лица в состоянии алкогольного опьянения там не приветствуются, но зачем-то заходят туда, в целом, зал ожидания для них отдельный. 5 звезд !" - написал гродненец о ИВС на Яндекс.Картах.

"Шмонали нежно"

"Первые сутки только хлеб и вода, потом кормят, но плохо. В котлете слишком много хлеба, а в супе жир остался, а мясо куда-то пропало. Унитаз смывает плохо, водопроводный кран сломан. Из досуга только книги. Обслуживание сносное, но не все умеют культурно разговаривать. Шмонали нежно. В целом не понравилось. Не советую данное учреждение", - считает пользователь на Яндекс.Картах.

На Гая, 4 находится также ОВД Администрации Октябрьского района Гродно и отделение по гражданству и миграции. О их работе также оставили отзывы. В частности, пользователи писали о том, что в ОВД не снимают трубку, длинных очередях, антисептике на входе и "красивых паспортистках".

"Ночью холодно, сотрудники не улыбаются"

Ленинский РОВД на Google Maps оценили на 3,3 балла, на Яндекс. Картах пока нет отзывов.

"Иногда не до законов" я думаю что этим все сказано, но добавлю пару деталей. Хамское отношение, ноль реакции на жалобы как у рядового состава, так и у руководства. 12.08.2020 я был избит в этом РОВД лишь за свою гражданскую позицию. Встретимся в суде!" - написал шесть месяцев назад пользователь Владимир Родченко.

Вероятно, это Владимир Родченко - инженер-программист "Godel Technologies". 12 августа его избили после того, как он с тремя знакомыми встал на колени напротив Гродненского облисполкома с фото пятилетней девочки, пострадавшей вечером накануне. После этого Родченко попал в больницу.

В суде с сотрудниками РОВД он действительно встретился - только судили тогда самого айтишника.

"Ночью холодно, сотрудники не улыбаются… не рекомендую данное заведение, на Гая лучше", - заключает пользователь, вероятно, с опытом посещения двух объектов.

Некоторые пользователи оставили отзывы и под другими объектами, где работают сотрудники милиции. Пользователи вспомнили задержание беременной женщины, избиения и "отписки".

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