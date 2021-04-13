Джо Байден созвонился с Владимиром Путиным и предложил встретиться

"Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия", - говорится в сообщении.

В ходе беседы Джо Байден также высказал обеспокоенность из-за внезапного наращивания военного присутствия "в оккупированном Крыму" и на границе с Украиной и призвал Путина к ослаблению напряженности, пишет "Медуза". Байден заявил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, добавляет издание.

В свою очередь в сообщении пресс-службы Кремля говорится, что Байден "высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата".

В то же время в Кремле не уточнили, примет ли Москва предложение о личной встрече, но отметили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. 1

В середине марта Байден заявил, что считает Путина убийцей. На соответствующий вопрос журналиста он ответил "да". 18 марта Путин ответил "кто обзывается, тот сам так называется" и сообщил, что готов в прямом эфире поговорить с Байденом "в любое удобное для американской стороны время".