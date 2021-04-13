Вт, 13.04.2021
Добрый день. Готов. Вторая прививка в июне Интарс Бусулис после прививки от Covid-19
Интарс Бусулис после прививки от Covid-19

Главное за 13 апреля ⟩ Вакцинация для всех, Johnson & Johnson под запретом, а Даугавпилс не так поняли

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В Латвии получили, но не смогут пока использовать вакцины Johnson & Johnson, Кариньш ругает Павлютса, Байден звонит Путину, а Навальному не дают Коран. Рассказываем о насыщенном вторнике, 13 апреля. 

События дня:

Вечеринка российского дипломата в Кенгарагсе: МИД Латвии выразил протест посольству. ​Министерство иностранных дел Латвии (МИД) выразило протест посольству России из-за поведения одного дипломата - он организовал вечеринку, игнорируя ограничения, установленные в Латвии для предотвращения Covid-19.

Российское судно "Юрий Топчев" покинуло Лиепайский порт. Российское судно "Юрий Топчев", владелец которого включен в санкционные списки США, покинуло Лиепайский порт. Как рассказал председатель правления Лиепайской специальной экономической зоны (СЭЗ) Улдис Сескс, на судне на территории Лиепайской СЭЗ было проведено небольшое техническое обслуживание, которое позволило вернуться обратно в море.

Джо Байден созвонился с Владимиром Путиным и предложил встретиться. "Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия", - говорится в сообщении. В Кремле не уточнили, примет ли Москва предложение о личной встрече

Навальный подал в суд на колонию № 2 в Покрове: ему не дают читать Коран. По словам Навального, находясь в заключении, он решил "глубоко изучить и понять" Коран, который он привез в колонию вместе с другой литературой. Однако книги ему не выдают, так как их "необходимо проверить на экстремизм".

Коронавирус:

За сутки подтверждено 537 новых случаев Covid-19. Доля положительных тестов - 2,6%, умерли 12 человек. Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет. Кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 населения составил 347,1 случая. В понедельник сделано 20 618 тестов на Сovid-19. Число больных Covid-19 в стационарах Латвии уменьшилось с 715 в воскресенье до 684 в понедельник.

В центрах вакцинации смогут прививаться люди, не входящие в приоритетные группы. С учетом необходимости обеспечить бесперебойную вакцинацию от Covid-19 в центрах вакцинации можно будет прививать и людей, не входящих в приоритетные группы, вакцинация которых уже началась, сообщил после заседания правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс. Такая вакцинация может быть организована в крупных центрах по принципу живой очереди, как в прошедшие выходные.

В Даугавпилсе заявили, что жители смогут выбирать вакцину. Павлютс назвал это недоразумением. "На этой неделе, с началом вакцинации педагогов, можно будет выбрать вакцину AstraZeneca, Moderna или Pfizer/BioNTech", - заявила журналистам заместитель председателя городской думы Ливия Янковска. "Даугавпилсская городская дума, возможно, во время предвыборной кампании что-то неправильно поняла и объявила, что они что-то отвоевали. [Это] неправда. Все медицинские учреждения по всей Латвии обеспечены различными видами вакцин", - ответил на это Павлютс.

После вакцины Johnson & Johnson выявлены опасные побочные эффекты. Поставки в Европу приостановлены. Латвия получила вакцины, но использовать не может. В США после использования вакцины от Covid-19 производства компании Johnson & Johnson у шести привившихся появились опасные побочные эффекты, в том числе образование тромбов в крови. Одна из привившихся умерла, еще одна госпитализирована в критическом состоянии. В США и Европе пока приостановили использование вакцины. В производстве вакцин Johnson & Johnson и AstraZeneca используется аналогичная технология.

"У Тебя, Даниэль, сейчас нет результата". Кариньш зол на Павлютса и в восторге от AstraZeneca. "Удивительно хорошая" AstraZeneca, медленные темпы вакцинации и ответственность за это министра здравоохранения Даниэля Павлютса - это темы, озвученные премьер-министром Кришьянисом Кариньшемна заседании правительства. Он требует немедленных действий

10 000 евро за 40 дней работы? В Сейме обсудили зарплаты в Бюро вакцинации. Сандис Гиргенс актуализировал вызвавшую широкий резонанс в обществе новость о том, что руководитель офиса за 40 дней работы получила вознаграждение в размере 10 000 евро. Ему ответили, что треть этой суммы стоит отнять, поскольку в ежемесячную зарплату были включены отчисления работодателя на социальное страхование фактически за два месяца.

"Как будто вышел из тюрьмы". Спустя несколько месяцев карантина в понедельник в Англии для посетителей открыли двери рестораны, бары и другие общественные места. В лондонском районе Сохо вечером в пятницу было много отмечающих окончание локдауна.

Почитать, чтобы отвлечься:

Обновленный Dzintars: успех у молодежи и почти полмиллиона прибыли за месяц. За первый месяц производитель косметики H.A. Brieger достиг оборота почти в 400 000 евро от продажи продукции бренда Dzintars в Латвии, сообщили представители компании.

В Preses Nama Kvartāls начались масштабные строительные работы. Строительная компания UPB приступила к строительным работам первой очередь в Preses Nama Kvartāls (Квартал Дома Печати). Согласно идее проекта, к лету 2023 года на левом берегу Даугавы планируется построить не только современный бизнес-центр, но и мультифункциональный центр с уникальным футбольным полем на крыше здания.

Работа в песчаных карьерах, тюрьма и жизнь на улице: Фрэнсис Нганну - чемпион UFC с самым сильным в мире ударом. "Это самый страшный парень, которого я когда-либо видел в своей жизни", - так о Фрэнсисе Нганну в 2019 году сказал комментатор UFC Джо Роган, который пророчил камерунцу большое будущее. Два года спустя Нганну стал чемпионом UFC.

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