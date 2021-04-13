Главное за 13 апреля ⟩ Вакцинация для всех, Johnson & Johnson под запретом, а Даугавпилс не так поняли

События дня:

Вечеринка российского дипломата в Кенгарагсе: МИД Латвии выразил протест посольству. ​Министерство иностранных дел Латвии (МИД) выразило протест посольству России из-за поведения одного дипломата - он организовал вечеринку, игнорируя ограничения, установленные в Латвии для предотвращения Covid-19.

Российское судно "Юрий Топчев" покинуло Лиепайский порт. Российское судно "Юрий Топчев", владелец которого включен в санкционные списки США, покинуло Лиепайский порт. Как рассказал председатель правления Лиепайской специальной экономической зоны (СЭЗ) Улдис Сескс, на судне на территории Лиепайской СЭЗ было проведено небольшое техническое обслуживание, которое позволило вернуться обратно в море.

Джо Байден созвонился с Владимиром Путиным и предложил встретиться. "Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия", - говорится в сообщении. В Кремле не уточнили, примет ли Москва предложение о личной встрече

Навальный подал в суд на колонию № 2 в Покрове: ему не дают читать Коран. По словам Навального, находясь в заключении, он решил "глубоко изучить и понять" Коран, который он привез в колонию вместе с другой литературой. Однако книги ему не выдают, так как их "необходимо проверить на экстремизм".

Коронавирус:

За сутки подтверждено 537 новых случаев Covid-19. Доля положительных тестов - 2,6%, умерли 12 человек. Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет. Кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 населения составил 347,1 случая. В понедельник сделано 20 618 тестов на Сovid-19. Число больных Covid-19 в стационарах Латвии уменьшилось с 715 в воскресенье до 684 в понедельник.

В центрах вакцинации смогут прививаться люди, не входящие в приоритетные группы. С учетом необходимости обеспечить бесперебойную вакцинацию от Covid-19 в центрах вакцинации можно будет прививать и людей, не входящих в приоритетные группы, вакцинация которых уже началась, сообщил после заседания правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс. Такая вакцинация может быть организована в крупных центрах по принципу живой очереди, как в прошедшие выходные.

В Даугавпилсе заявили, что жители смогут выбирать вакцину. Павлютс назвал это недоразумением. "На этой неделе, с началом вакцинации педагогов, можно будет выбрать вакцину AstraZeneca, Moderna или Pfizer/BioNTech", - заявила журналистам заместитель председателя городской думы Ливия Янковска. "Даугавпилсская городская дума, возможно, во время предвыборной кампании что-то неправильно поняла и объявила, что они что-то отвоевали. [Это] неправда. Все медицинские учреждения по всей Латвии обеспечены различными видами вакцин", - ответил на это Павлютс.