Живая очередь: в центрах вакцинации смогут прививаться люди и без приоритета

Такая вакцинация возможна, если позволит количество доступных вакцин и ресурсов центров без ущерба для вакцинации приоритетных групп, сказал глава Минздрава.

"Теперь у нас есть правовая база, которая дает право выйти за пределы приоритетных групп", - отметил Павлютс.

По словам министра, вакцинация людей не из приоритетных групп возможна, когда в Латвии будет больше вакцин, а спрос со стороны приоритетных групп будет небольшим. Такая вакцинация может быть организована в крупных центрах по принципу живой очереди, как в прошедшие выходные.

Премьер уверен, что Минздрав справится с организацией вакцинации от Covid-19

Премьер-министр Кришьянис Кариньш уверен, что Министерство здравоохранения справится с организацией вакцинации от Covid-19. Об этом он заявил на пресс-конференции после заседания правительства.

Несмотря на то, что во время заседания премьер выразил возмущение медленными темпами вакцинации, указав на ответственность министра здравоохранения Даниэля Павлютса за ее результаты, после заседания Кариньш выразил уверенность в том, что Минздрав справится с этим процессом.

"Ответственность министерства - организовать этот процесс. Если это не будет сделано, у правительства всегда есть план B, но это не то, к чему нужно стремиться. Минздрав должен справиться, и я уверен, что так и будет. Но я обеспокоен тем, что это будет в отдаленном будущем", - сказал премьер.

Павлютс со своей стороны отметил, что возмущение никак не ускоряет темпы вакцинации, а также не уменьшает недовольство общества правительством и опасения по поводу вакцинации. 2