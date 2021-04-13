Вт, 13.04.2021
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Интарс Бусулис после прививки от Covid-19

Россия перебросила две армии к западным границам. Что происходит возле линии разграничения?

ФОТО: Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что "НАТО усиливает группировку у границ России, а Москва лишь показывает готовность обеспечить безопасность своей страны". Что происходит возле линии разграничения?
  • Более полумиллиона россиян запланировали отдых в Турции этой весной. И, видимо, туда не попадут. Авиасообщение между двумя странами ограничат минимум до 1 июня.
  • Юлия Навальная встретилась со своим мужем в покровской колонии. Корреспондент спросила местных жителей, что они думают о голодовке и посадке Навального.
  • КГБ Беларуси задержал по уголовному делу политолога, критика Лукашенко, Александра Федуту и оппозиционера Григория Костусева.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 13.04.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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