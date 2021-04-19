Массовое отравление в Пярну ⟩ "Такие случаи бывали в мире всего несколько раз"

По словам директора Дома природы Кайре Мертсин, во время переноса аквариума в здании находились девять человек и у всех были признаки отравления.

По словам руководителя спасательных работ Ляэнаского спасательного центра Тармо Волтейна, палитоксин - это токсичное вещество биологического происхождения, которое образуется в процессе жизнедеятельности кораллов. "Во время установки аквариума кораллы подверглись воздействию воздуха, что привело к выбросу токсинов в воздух. Известно, что такие случаи в мире были констатированы всего несколько раз", - сказал он после первой спасательной операции.