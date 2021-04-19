Пн, 19.04.2021
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Массовое отравление в Пярну ⟩ "Такие случаи бывали в мире всего несколько раз"

Место происшествия. ФОТО: Maris Moorits

Люди, попавшие в больницу из-за токсина, выделенного кораллами во время переноса морского аквариума в Пярну, в Доме природы Pernova, поправляются, а все помещения здания ждут чистки, пишет Rus.Postimees.

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По словам директора Дома природы Кайре Мертсин, во время переноса аквариума в здании находились девять человек и у всех были признаки отравления.

По словам руководителя спасательных работ Ляэнаского спасательного центра Тармо Волтейна, палитоксин - это токсичное вещество биологического происхождения, которое образуется в процессе жизнедеятельности кораллов. "Во время установки аквариума кораллы подверглись воздействию воздуха, что привело к выбросу токсинов в воздух. Известно, что такие случаи в мире были констатированы всего несколько раз", - сказал он после первой спасательной операции.

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