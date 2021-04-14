Ср, 14.04.2021
Я считаю, что у этой проблемы очень низкий риск, даже если она вызвана вакциной. Шесть случаев с примерно семь миллионами доз - не повод для паники. Амеш Адаля, эксперт Центра по контролю и профилактике заболеваний США
Амеш Адаля, эксперт Центра по контролю и профилактике заболеваний США

6 самых сильных знаков Зодиака, которые могут справиться с чем угодно

Иллюстративное фото ФОТО: unsplash.com/@bobbymcgowan

По мнению астрологов, люди, рожденные под определенными знаками Зодиака психологически более сильные, чем другие. И что самое интересное, эта внутренняя сила приходит к ним именно в нужный момент и в нужном месте. Так распорядились небеса.

Нет, эти люди не "умнее или мудрее", просто они справляются с проблемами и испытаниями, не чувствуя себя подавленными или сломленными. Вот шесть знаков Зодиака, представители которых психологически очень сильны:

СТРЕЛЕЦ

Из-за того, что представители этого знака в основном живут "в своей голове" (24 часа в сутки, 7 дней в неделю), они знают, что такое ментальная сила, как никто другой. Стрельцы мгновенно и блестяще обрабатывают полученную извне информацию и выработали собственный механизм, как справляться со стрессом или жизненными проблемами.

Если Стрелец попадает в опасную ситуацию вместе с другими людьми, то именно он лучше всех знает, как с этим справиться.

Причем он это делает спокойно, без помпезности и пафоса. Он просто знает, что в конце концов все будет хорошо, и это чувство уверенности передается остальным.

ОВЕН

Что делает Овнов такими сильными, так это их жизненный опыт и то, что они никогда не убегали и не пряталисьот проблем. Они многое повидали, многое пережили, поэтому чем-то удивить или напугать рожденных под этим знаком Зодиака практически невозможно. Вот почему в плане выживания Овен считается одним из самых сильных знаков в психологическом плане.

Эти люди упрямы и напористы. Но это только на пользу в критические моменты, ведь они ни за что не сдадутся и не опустят руки. Уж так устроен их разум. Овен выживет в любых условиях и будет процветать. Другого варианта представитель этого знака Зодиака даже не допускает.

Кстати, рожденные под знаком Овна сильны и в физическом плане. Но ничто не сравнится с их психологической стойкостью и мощью. Тут им практически нет равных.

ЛЕВ

Львы могут сделать все на свете и всех победить. Просто спросите их об этом, и услышите в ответ: "Нет проблем, все сделаю!". И это вовсе не шутка.

Если рожденного под этим знаком Зодиака озадачить любым заданием, будьте уверены - оно уже выполнено.

Эти люди совершили за свою жизнь много удивительных вещей, и большинство из этих достижений умственные, а не физические. Да, им нравится быть в центре внимания. Но дело в том, что для того, чтобы быть в центре внимания, необходима невероятная духовная стойкость, и она у них есть! Они никогда не сдаются и всегда побеждают. Одним словом, настоящие львы!

СКОРПИОН

Рожденные под этим знаком люди - непростые. И быть рядом с ними тоже очень непросто. Они долго изучают человека, прежде чем подпустить ближе, и далеко не каждый будет удостоен подобной чести. Иногда даже создается впечатление, что Скорпионы намеренно причиняют боль, что им нравится видеть, как кто-то страдает. И это отчасти правда. В том случае, если вы враг или неприятель.

Но чтобы наслаждаться болью, требуется недюжинная психологическая сила и выносливость. Игнорировать чужие чувства и быть по-настоящему беспощадным к врагам - это не просто быть злым и грубым по отношению к окружающим. Для этого нужен особый талант, и Скорпионы в этом  чертовски преуспели.

ТЕЛЕЦ

Представители этого знака Зодиака не родились ментально сильными. Им всего пришлось добиваться самим, и прежде всего - психологической силы. Они ее буквально вырвали у Природы. Это далось им нелегко и не прошло бесследно, но они сделали это.

Тельцы полны решимости, а это и есть сила. Их оружие - эум. Они всегда готовы к миру, но если их зацепить - можно очень пожалеть.

Рожденные под знаком Тельца не играют в игры разума. Они им попросту не интересны. Они анализируют, принимают решение и приступают к действиям. Их преимущество - это умение пользоваться собственными мозгами. И невиданная решительность.

РАК

Рожденных под этим знаком уж точно не назовешь домоседами, которые все время лежат на диване, ноют и оплакивают свою ужасную судьбу. Хотя порой выглядят именно так. Но это обманчиво.

На самом деле эти люди отточили свои "ментальные способности" до совершенства. Психологически Раки очень сильные и выносливые.

Представители этого знака - медитирующие, задумчивые, по жизни они мыслители, планировщики, дизайнеры, организаторы. Раки знают, как добиться цели, даже если весь мир сомневается в них.

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