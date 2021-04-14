KNAB не обнаружил коррупцию и закрыл дело Римшевича

В то же время KNAB также не обнаружил никаких доказательств высказанных руководством ABLV Bank подозрений в том, что банк умышленно оклеветал бывший председатель Банка Латвии (LB) Илмар Римшевич.
В KNAB подтвердили, что 26 марта следователь с согласия надзирающего прокурора принял решение о прекращении уголовного дела, возбужденного после публикации отчета FinCEN.
В отчете, опубликованном FinCEN, говорится, что до 2017 года руководство и администрация ABLV Bank использовали подкуп, чтобы повлиять на латвийских чиновников в попытках предотвратить судебные иски против них и уменьшить угрозу их рискованной деятельности.
ABLV Bank отрицал подкуп латвийских чиновников и указал, что такое заявление нанесло банку значительный ущерб. Банк обратился в KNAB с просьбой о возбуждении уголовного дела, поскольку не имел полномочий опровергать такие утверждения.
В KNAB подтвердили, что после прекращения уголовного дела не будут расследовать другие направления, касающиеся возможной причастности руководства ABLV Bank к подкупу латвийских чиновников.
В то же время KNAB попросили расследовать подозрения в том, что банк умышленно оклеветали должностные лица, получающие взятки. В этой части уголовное дело также прекращено.
Не называя личности, KNAB подтвердило, что к уголовному делу причастно одно должностное лицо. LETA известно, что это Римшевич.
KNAB сообщает, что решение о прекращении уголовного дела принято в связи с невозможностью доказать вину лиц в совершении уголовного преступления на досудебном производстве и собрать дополнительные доказательства.
В KNAB пояснили, что решение о прекращении уголовного дела является одним из способов завершения уголовного производства, таким образом снимаются все процессуальные ограничения.
Однако KNAB указывает, что лица, участвующие в уголовном процессе, чьи права или законные интересы были нарушены, имеют право обжаловать принятое решение. До вступления в силу окончательного решения о прекращении конкретного уголовного дела KNAB не имеет права предоставлять дополнительную информацию об этом уголовном производстве.