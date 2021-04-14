"Это классно, когда тебя поздравляет вся Рига": Саманта Тина получила шикарный подарок на день рождения

"Поездка была фантастической. В прямом смысле этого слова. Кашерс и Янис сказали, что нужно проветривать голову, и я физически проветрила свою голову. Было не холодно, но я была так эмоционально счастлива, удивлена и так взволнована, что мне было все равно - на улице тепло или холодно. Это было так здорово!" - рассказала певица, которая во время поездки временами чувствовала себя как на свадьбе, потому что другие водители, увидев элегантную машину, белую одежду девушки и воздушные шары, спешили посигналить ей.