"Это классно, когда тебя поздравляет вся Рига": Саманта Тина получила шикарный подарок на день рождения

Невероятный сюрприз приготовили друзья певицы Кашерс и Янис, которые прямо на день рождения Саманты покатали ее на голубом кабриолете Cadillac.
Ребята позвонили девушке и сказали ей переодеться в белое и выйти во двор дома, где ее уже ждали белые воздушные шары и шикарный автомобиль, готовый отправиться по улицам Риги.
"Поездка была фантастической. В прямом смысле этого слова. Кашерс и Янис сказали, что нужно проветривать голову, и я физически проветрила свою голову. Было не холодно, но я была так эмоционально счастлива, удивлена и так взволнована, что мне было все равно - на улице тепло или холодно. Это было так здорово!" - рассказала певица, которая во время поездки временами чувствовала себя как на свадьбе, потому что другие водители, увидев элегантную машину, белую одежду девушки и воздушные шары, спешили посигналить ей.
"Это действительно классно, когда тебя поздравляет вся Рига", - говорит Саманта, не скрывая эмоций от этой поездки.
Подробнее - в выпуске передачи!
Видео: Сюжет передачи "Знаменитости. Без фильтра" на латышском языке