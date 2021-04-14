Ср, 14.04.2021
Я лично был знаком с братом Хазуевой. В принципе, это не секрет, что она является супругой Рамзана Кадырова, в республике это все знают. Тумсо Абдурахманов, оппозиционный чеченский блогер
Тумсо Абдурахманов, оппозиционный чеченский блогер

"Это классно, когда тебя поздравляет вся Рига": Саманта Тина получила шикарный подарок на день рождения

В конце марта певица Саманта Тина отметила день рождения и в передаче "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra) на канале STV Pirmā! поделилась, как она провела этот особенный день.

Невероятный сюрприз приготовили друзья певицы Кашерс и Янис, которые прямо на день рождения Саманты покатали ее на голубом кабриолете Cadillac.

Ребята позвонили девушке и сказали ей переодеться в белое и выйти во двор дома, где ее уже ждали белые воздушные шары и шикарный автомобиль, готовый отправиться по улицам Риги.

"Поездка была фантастической. В прямом смысле этого слова. Кашерс и Янис сказали, что нужно проветривать голову, и я физически проветрила свою голову. Было не холодно, но я была так эмоционально счастлива, удивлена и так взволнована, что мне было все равно - на улице тепло или холодно. Это было так здорово!" - рассказала певица, которая во время поездки временами чувствовала себя как на свадьбе, потому что другие водители, увидев элегантную машину, белую одежду девушки и воздушные шары, спешили посигналить ей.

"Это действительно классно, когда тебя поздравляет вся Рига", - говорит Саманта, не скрывая эмоций от этой поездки.

Подробнее - в выпуске передачи!

Видео: Сюжет передачи "Знаменитости. Без фильтра" на латышском языке

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