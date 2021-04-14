Сегодня утром в Пурвциемсе застрелили человека; полиция просит помощи
Сегодня, 14 апреля, Государственная полиция получила информацию об особо тяжком преступлении в рижском районе Пурвциемс - был застрелен человек, который скончался на месте.
Сегодня, 14 апреля, Государственная полиция получила информацию об особо тяжком преступлении в рижском районе Пурвциемс - был застрелен человек, который скончался на месте.
Государственная полиция просит отозваться водителей, автомобили которых оснащены видеорегистраторами и которые сегодня утром с 6:30 до 8:30 ехали по улице Гунара Астрас на участке от улицы Дзелзавас до Деглава, а также всех, кто располагает полезной для расследования информацией.
🇱🇻 Valsts policija informē, ka šorīt Gunāra Astras ielā #Purvciems #Rīga #Latvija nāvējoši sašauts cilvēks. Policija lūdz autovadītājus sūtīt video reģistratoru fiksētos kadrus, lai noskaidrotu notikušā apstākļus.— BreakingLV (@breakinglv) April 14, 2021
📹 Gruming Labaratory (Jezduni) pic.twitter.com/DEFPVC7b6M
Просьба связаться с полицией по телефону 110. Госполиция призывает не бояться предоставлять информацию.
Анонимность гарантирована.
Новость дополняется.