Сегодня утром в Пурвциемсе застрелили человека; полиция просит помощи

Государственная полиция просит отозваться водителей, автомобили которых оснащены видеорегистраторами и которые сегодня утром с 6:30 до 8:30 ехали по улице Гунара Астрас на участке от улицы Дзелзавас до Деглава, а также всех, кто располагает полезной для расследования информацией.