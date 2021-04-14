Ср, 14.04.2021
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Сегодня утром в Пурвциемсе застрелили человека; полиция просит помощи

ФОТО: LTV Ziņu dienests

Сегодня, 14 апреля, Государственная полиция получила информацию об особо тяжком преступлении в рижском районе Пурвциемс - был застрелен человек, который скончался на месте.

Государственная полиция просит отозваться водителей, автомобили которых оснащены видеорегистраторами и которые сегодня утром с 6:30 до 8:30 ехали по улице Гунара Астрас на участке от улицы Дзелзавас до Деглава, а также всех, кто располагает полезной для расследования информацией.

Просьба связаться с полицией по телефону 110. Госполиция призывает не бояться предоставлять информацию.

Анонимность гарантирована.

ФОТО: Фото очевидца
ФОТО: Фото очевидца
ФОТО: Фото очевидца

Новость дополняется.

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