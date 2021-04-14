ВИДЕО ⟩ Панарин побил рекорд легендарного Марка Мессье
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин минувшей ночью превзошёл достижение легендарного канадца Марка Мессье по набранным очкам в первых 100 матчах за клуб.
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин минувшей ночью превзошёл достижение легендарного канадца Марка Мессье по набранным очкам в первых 100 матчах за клуб.
В матче регулярного чемпионата против "Нью-Джерси Дэвилз" (3:0), который был для Панарина сотым за клуб, россиянин отметился голом. Теперь на счету Панарина 138 очков в 100 матчах за клуб из Нью-Йорка, тогда как у Мессье - 137.
Сам Панарин на пресс-конференции после матча отметил, что не знал о подобном рекорде. "Знал, что сотую игру сыграл. Про очки не думал, но приятно. Доволен своим выступлением, но в любом случае не на сто процентов. Огромное спасибо партнёрам. Надеюсь, впереди у нас ещё много хорошего", - сказал хоккеист.
Отметим, что достижение шестикратного обладателя Кубка Стэнли Марка Мессье держалось с сезона-1992/1993.
В текущем сезоне Панарин провёл за "Нью-Йорк Рейнджерс" 31 матч и набрал 43 (13+30) очка.