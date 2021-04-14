Ср, 14.04.2021
Никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп, но знаю, что сдаваться он не собирается. Юлия Навальная о муже
Юлия Навальная о муже

За последние сутки подтверждено 733 новых случая Covid-19. Доля положительных тестов - 3,9%
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Тестирование на Covid-19. Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 733 новых случая Covid-19, умерли 17 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

За последние сутки проведено 18 932 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,9%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 109 088 человек.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:

  • один человек в возрасте 50-59 лет,
  • один человек в возрасте 60-69 лет,
  • восемь человек в возрасте 70-79 лет,
  • семь человек в возрасте 80-89 лет.

За время пандемии в Латвии умерло 2019 больных Covid-19, что составляет 1,85% инфицированных.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 352,5 случая на 100 000 жителей. По подсчетам агентства LЕТА, за последние две недели Covid-19 в стране заболели 6725 человек.

 
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