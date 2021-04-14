За последние сутки подтверждено 733 новых случая Covid-19. Доля положительных тестов - 3,9%

За последние сутки проведено 18 932 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,9%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 109 088 человек.
Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:
- один человек в возрасте 50-59 лет,
- один человек в возрасте 60-69 лет,
- восемь человек в возрасте 70-79 лет,
- семь человек в возрасте 80-89 лет.
За время пандемии в Латвии умерло 2019 больных Covid-19, что составляет 1,85% инфицированных.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 352,5 случая на 100 000 жителей. По подсчетам агентства LЕТА, за последние две недели Covid-19 в стране заболели 6725 человек.