За последние сутки подтверждено 733 новых случая Covid-19. Доля положительных тестов - 3,9%

За последние сутки проведено 18 932 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,9%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 109 088 человек.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:

один человек в возрасте 50-59 лет,

один человек в возрасте 60-69 лет,

восемь человек в возрасте 70-79 лет,

семь человек в возрасте 80-89 лет.

За время пандемии в Латвии умерло 2019 больных Covid-19, что составляет 1,85% инфицированных.