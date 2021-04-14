В Германии получившим первую дозу AstraZeneca предложат вторую дозу другой вакцины

На совещании достигли договоренности, что представителям младших возрастных групп, которых вакцинировали первой дозой AstraZeneca до 30 марта, когда подтвердилась информация о возможных случаях тромбоза после приема препарата, предложат сделать вторую прививку вакцинами Pfizer-BioNTech или Moderna.

Достигнутая договоренность соответствует рекомендации вакцинационной комиссии Германии, согласно которой после первой дозы AstraZeneca вторую прививку следует сделать в течение 12 недель.

Германия является одной из многих стран, которые разрешают использование вакцины AstraZeneca только для иммунизации людей старше 60 лет, поскольку в более младших возрастных группах после приема препарата были выявлены редкие случаи тромбоза.