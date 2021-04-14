Ср, 14.04.2021
Я считаю, что у этой проблемы очень низкий риск, даже если она вызвана вакциной. Шесть случаев с примерно семь миллионами доз - не повод для паники. Амеш Адаля, эксперт Центра по контролю и профилактике заболеваний США
Амеш Адаля, эксперт Центра по контролю и профилактике заболеваний США
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В Германии получившим первую дозу AstraZeneca предложат вторую дозу другой вакцины

AstraZeneca. ФОТО: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Согласно принятому накануне министрами здравоохранения немецкого правительства и федеральных земель ФРГ решению, людям в возрасте до 60 лет, которые уже получили первую дозу вакцины от коронавируса AstraZeneca, предложат сделать вторую прививку вакцинами других производителей, пишет Rus.Postimees.

На совещании достигли договоренности, что представителям младших возрастных групп, которых вакцинировали первой дозой AstraZeneca до 30 марта, когда подтвердилась информация о возможных случаях тромбоза после приема препарата, предложат сделать вторую прививку вакцинами Pfizer-BioNTech или Moderna.

Достигнутая договоренность соответствует рекомендации вакцинационной комиссии Германии, согласно которой после первой дозы AstraZeneca вторую прививку следует сделать в течение 12 недель.

Германия является одной из многих стран, которые разрешают использование вакцины AstraZeneca только для иммунизации людей старше 60 лет, поскольку в более младших возрастных группах после приема препарата были выявлены редкие случаи тромбоза.

В то же время Европейское агентство лекарственных средств подчеркнуло, что эти случаи следует рассматривать как очень редкий побочный эффект, а польза от применения данной вакцины от коронавируса перевешивает возможные риски.

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