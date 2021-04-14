Covid-19: в Литве 1284 новых случая, в Эстонии - 549

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1284 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались четыре человека, сообщил в среду Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 12 458 молекулярных тестов (ПЦР) и 7223 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 471,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,5%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 229 260 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3718 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 7536 смертей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5010 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 549 тестов (11%), скончались восемь человек с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 693,2 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 14,1%.

В больницах Эстонии находятся 529 пациентов с коронавирусом.