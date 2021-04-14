Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса

Одно из таких предприятий – компания SIA «Anytec Productions», которая производит на территории порта в Болдерае алюминиевые лодки премиум-класса, востребованные покупателями во всем мире. Ежегодно в мастерских компании производится около 250 лодок. Крупнейшие рынки сбыта - Швеция и Скандинавские страны; лодки, произведенные в Риге, также можно найти в Панаме, Таиланде и других странах. В последние годы все больше лодок экспортируется в Россию.

SIA «Anytec Productions» производит лодки нескольких марок, но основной упор делается на элегантные и быстрые катера марки «Anytec». Они отличаются прочностью, хорошей маневренностью, мощностью и, конечно же, скоростью. Самые большие и эксклюзивные модели имеют длину 12 метров и оснащены четырьмя двигателями мощностью 400 л.с.

«По качеству и характеристикам эти лодки можно сравнить с эксклюзивными автомобилями. Цель компании «Anytec» - стремиться к производству лучших алюминиевых лодок в мире, поэтому компромиссы в отношении качества материалов и конструкции недопустимы», - отметил Эдмундс Крастиньш, руководитель производства SIA «Anytec Productions». «На нашем предприятии мы производим лодки индивидуально для каждого клиента. Из алюминиевых листов, поступающих на производство, мы создаем полностью оборудованную лодку. Как и в случае с эксклюзивными автомобилями - для обеспечения отменного качества нужны лучшие специалисты и самые современные технологии, но при этом требуется много ручной работы. Производство корпусов лодок, устройство интерьера, оснащение электроникой и электричеством - все происходит именно здесь, и через ворота нашего производственного участка лодка отправляется прямо к заказчику », - продолжил представитель компании.

Компания SIA «Anytec Productions» начала свою деятельность в Болдерае в 2004 году, когда шведская компания «Anytec» полностью перенесла производство лодок в Ригу. Сначала в Риге был только производственный участок, который мог конкурировать по соотношению цена-качество – там и строились лодки, спроектированные в Швеции, Финляндии и Нидерландах. Однако в настоящее время компания производит уже две модели лодок, полностью разработанных латвийскими дизайнерами. «Мы вместе с латвийскими конструкторами полностью разработали дизайн и конструкцию этих лодок. Весь процесс происходит в Латвии - от нуля до готовой продукции », - с обоснованной гордостью добавил руководитель производства компании.

Пример «Anytec» свидетельствует о положительной тенденции, связанной с иностранными инвестициями и компаниями с иностранным капиталом - времена, когда Латвию выбирали только из-за более дешевых затрат и, в основном, дешевой рабочей силы, остались в прошлом. «Те компании с иностранным капиталом - немецкие, датские, шведские компании, которые когда-то приехали в Латвию для оптимизации затрат, продолжают развиваться и постепенно переносят не только трудоемкие процессы в Латвию, но во многих случаях также переводят исследовательские отделы и компоненты разработки продуктов», подтвердил Томс Гринфелдс, Председатель правления Ассоциации металлообрабатывающей промышленности.