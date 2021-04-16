15 лет осуждения, или Путь Милены Милачич из художественной гимнастики до любви и принятия себя

Милена пришла в художественную гимнастику в пять лет. За время своей карьеры она стала мастером спорта и абсолютной чемпионкой Сербии и Черногории (её отец черногорец).

"В России огромная конкуренция, было бы невероятно сложно пробиться через такое большое количество уникальных гимнасток. Поэтому я сначала выступала за Черногорию, а потом и за Сербию. Так у меня появилась возможность ездить на соревнования разного уровня", - приводит слова Милены R-Gymnastics.

В 21 год девушка покинула профессиональный спорт. За годы, проведённые в гимнастике, она не только ощутила все "прелести" нечеловеческого режима, но и получила несколько травм и нарушение пищевого поведения.

"Карьера гимнастки коротка. Конкуренция большая, поэтому результат нужен сразу. Естественно, никакого отдыха и восстановления", - цитирует бывшую гимнастку Esquire.

По словам Милачич, на протяжении 15 лет её постоянно ругали и осуждали за вес. Это привело к тому, что девушка начала стесняться себя и даже закрывать тело объёмной одеждой.

"Началось расстройство пищевого поведения (об этом знали только близкие). Наверное, многие мои психологические проблемы пришли именно от этого. Постоянное давление, сравнение и нагрузки сломали меня", - рассказала Милена сайту Topstretching.

Сейчас 25-летняя Милачич полностью восстановилась после изнурительной карьеры, приняла себя и помогает другим быть в ладах со своим телом, работая инструктором по растяжке.

"Я раньше переживала, что не могу быть такой же тростиночкой, как кто-то. Постоянно искала в себе минусы и находила их. Но, поверьте, желаемая цифра на весах и отражение в зеркале только тогда будут работать, когда это основано на здоровье, гармонии и правильной системе", - считает экс-гимнастка.

Милена активно продвигает свой онлайн-курс тренировок, по которому можно заниматься в любое время и в любой точке мира. В рамках курса она также помогает советами по питанию и улучшению качества жизни, а в качестве бонуса обещает, что в итоге вы сможете сесть на все виды шпагата.

"Всё начинается с мыслей, и думать позитивно - тоже привычка, но начинать понимать своё тело и фокусироваться на себе можно через занятия растяжкой, и за каждый свой успех надо хвалить и любить себя. Такая женщина излучает свет изнутри и оттого становится красивой для окружающих", - приводит слова Милены Harper's Bazaar.