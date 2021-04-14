Хоккеисты сборной Латвии не успеют привиться от коронавируса перед ЧМ

Чемпионат мира в Риге пройдёт с 21 мая по 6 июня, но пока неясно, смогут ли на нём присутствовать зрители.

Следующее заседание оргкомитета чемпионата состоится 19 апреля, и на нём будет представлена концепция безопасного проведения матчей на обеих аренах, сообщил Козиолс.

Министерство образования и науки настаивало на том, чтобы вакцинация сборной Латвии по хоккею началась до старта чемпионата и весь состав сборной получил прививки перед квалификационным турниром Олимпийских игр, который пройдёт осенью.

"Чемпионат начнётся 21 мая. Врачи рекомендуют сделать перерыв в физической нагрузке не менее десяти дней после получения второй вакцины. Между двумя вакцинами должен быть месячный интервал, а это означает, что в идеале хоккеистов нужно было привить 11 апреля. Мы просто не успеваем это сделать", - пояснил Козиолс.

На прошлой неделе латвийская сборная начала официальные тренировки.

Правила Международной федерации хоккея на льду (IIHF) предусматривают, что после прибытия в Ригу хоккеисты должны провести два дня в полной самоизоляции в отеле, затем предусмотрены три дня тренировок с командой, и только на шестой день они могут участвовать в матчах.