Хоккеисты сборной Латвии не успеют привиться от коронавируса перед ЧМ

Чемпионат мира в Риге пройдёт с 21 мая по 6 июня, но пока неясно, смогут ли на нём присутствовать зрители.
Следующее заседание оргкомитета чемпионата состоится 19 апреля, и на нём будет представлена концепция безопасного проведения матчей на обеих аренах, сообщил Козиолс.
Министерство образования и науки настаивало на том, чтобы вакцинация сборной Латвии по хоккею началась до старта чемпионата и весь состав сборной получил прививки перед квалификационным турниром Олимпийских игр, который пройдёт осенью.
"Чемпионат начнётся 21 мая. Врачи рекомендуют сделать перерыв в физической нагрузке не менее десяти дней после получения второй вакцины. Между двумя вакцинами должен быть месячный интервал, а это означает, что в идеале хоккеистов нужно было привить 11 апреля. Мы просто не успеваем это сделать", - пояснил Козиолс.
На прошлой неделе латвийская сборная начала официальные тренировки.
Правила Международной федерации хоккея на льду (IIHF) предусматривают, что после прибытия в Ригу хоккеисты должны провести два дня в полной самоизоляции в отеле, затем предусмотрены три дня тренировок с командой, и только на шестой день они могут участвовать в матчах.
В этом году чемпионат мира должны были принимать Минск и Рига, но 18 января IIHF лишила белорусскую столицу права организовывать чемпионат. В 2006 году Рига уже принимала чемпионат мира по хоккею.