"Говорить преждевременно": Дмитрий Песков о возможных переговорах Путина и Байдена

"Это новое предложение и оно будет изучаться, будет проводиться анализ. Лидеры условились, что тема такой встречи будет обсуждаться уже далее по дипломатическим каналам", - сказал он.

На вопрос о том, планируется ли обсуждать ситацию на юго-востоке Украины, Песков повторил, что "стороны пока не планируют перечень тем для обсуждения". Однако, отвечая га другой вопрос, Песков сказал, что "деэскалация на территории Украины может произойти только в результате отказа вооруженных сил Украины от провокационных действий".

Вопрос о том, будет ли Кремль требовать от Байдена извинения за свои слова, когда утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей, Песков оставил без комментариев.