Ср, 14.04.2021
Я лично был знаком с братом Хазуевой. В принципе, это не секрет, что она является супругой Рамзана Кадырова, в республике это все знают. Тумсо Абдурахманов, оппозиционный чеченский блогер
Тумсо Абдурахманов, оппозиционный чеченский блогер

"Говорить преждевременно": Дмитрий Песков о возможных переговорах Путина и Байдена

Джо Байден и Владимир Путин ФОТО: Eric BARADAT and Alexey NIKOLSKY / various sources / AFP

В ответ на вопрос СМИ о возможной встрече президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков ответил: "Пока преждевременно говорить об этой встрече", пишет "Медуза".

"Это новое предложение и оно будет изучаться, будет проводиться анализ. Лидеры условились, что тема такой встречи будет обсуждаться уже далее по дипломатическим каналам", - сказал он.

На вопрос о том, планируется ли обсуждать ситацию на юго-востоке Украины, Песков повторил, что "стороны пока не планируют перечень тем для обсуждения". Однако, отвечая га другой вопрос, Песков сказал, что "деэскалация на территории Украины может произойти только в результате отказа вооруженных сил Украины от провокационных действий".

Вопрос о том, будет ли Кремль требовать от Байдена извинения за свои слова, когда утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей, Песков оставил без комментариев.

Также Песков сказал, что в разговоре президентов не поднималась тема Навального.

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