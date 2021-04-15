"Боруссия" и "Ливерпуль" вылетели из Лиги чемпионов
В среду, 14 апреля, определились все полуфиналисты розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
В среду, 14 апреля, определились все полуфиналисты розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Боруссия Дортмунд - Манчестер Сити 1:2
Дортмундская "Боруссия" на своём поле уступила "Манчестер Сити" и выбыла из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. Матч прошёл на стадионе "Сигнал Идуна Парк" и завершился победой гостей со счётом 2:1.
На 15-й минуте счёт открыл полузащитник дортмундской команды Джуд Беллингхэм, но на 55-й минуте нападающий "Манчестер Сити" Рияд Марез реализовал пенальти и сравнял счёт, а спустя 20 минут полузащитник английской команды Филип Фоден вывел гостей вперёд и установил окончательный счёт в матче.
Первый матч, прошедший на стадионе "Этихад" в Манчестере, также завершился победой "горожан" со счётом 2:1. Таким образом, "Манчестер Сити" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с французским "ПСЖ".
Отметим, что "Манчестер Сити" дошёл до полуфинала Лиги чемпионов впервые при тренере Пепе Гвардиоле, работающем в клубе пятый сезон. В последний раз "горожане" играли в 1/2 финала турнира в 2016 году при Мануэле Пеллегрини. Тогда команда уступила "Реалу".
Ливерпуль - Реал Мадрид 0:0
Без забитых голов завершился матч на стадионе "Энфилд", в котором "Ливерпуль" принимал мадридский "Реал". Первый матч между этими клубами завершился победой испанской команды со счётом 3:1.
Таким образом, по сумме двух встреч "Реал" вышел в полуфинал турнира, где сыграет с лондонским "Челси". Мадридцы вышли в 1/2 финала впервые с сезона-2017/18, и впервые после ухода форварда Криштиану Роналду в "Ювентус" летом 2018 года.
Первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 27 и 28 апреля, ответные - 4 и 5 мая.