Представители общепита призывают разрешить работу летних террас

Президент Латвийского общества ресторанов Янис Ензис на пресс-конференции рассказал, что в период чрезвычайного положения оборот предприятий общественного питания упал на 70%, а количество потребляемого пластика увеличилось вдвое.

Организаторы акции надеются привлечь внимание правительства, чтобы оно разрешило заведениям общепита обслуживать гостей на террасах.

В рамках акции предприятия общественного питания и люди могут делиться в соцсетях фотографиями или видео с изображением просторных и пустых террас и гор пластикового мусора рядом с ними.

Предприниматели убеждены, что обслуживание населения на открытых террасах представляет гораздо меньший эпидемиологический риск, чем выдача еды в одноразовых контейнерах.

"Если предположить, что в Латвии около 2500 поставщиков услуг общественного питания, то в месяц они потребляют около 40 миллионов единиц одноразовой упаковки за сотни тысяч евро, которая позже выбрасывается", - сказал Ензис.