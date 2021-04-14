Представители общепита призывают разрешить работу летних террас

Президент Латвийского общества ресторанов Янис Ензис на пресс-конференции рассказал, что в период чрезвычайного положения оборот предприятий общественного питания упал на 70%, а количество потребляемого пластика увеличилось вдвое.
Организаторы акции надеются привлечь внимание правительства, чтобы оно разрешило заведениям общепита обслуживать гостей на террасах.
В рамках акции предприятия общественного питания и люди могут делиться в соцсетях фотографиями или видео с изображением просторных и пустых террас и гор пластикового мусора рядом с ними.
Предприниматели убеждены, что обслуживание населения на открытых террасах представляет гораздо меньший эпидемиологический риск, чем выдача еды в одноразовых контейнерах.
"Если предположить, что в Латвии около 2500 поставщиков услуг общественного питания, то в месяц они потребляют около 40 миллионов единиц одноразовой упаковки за сотни тысяч евро, которая позже выбрасывается", - сказал Ензис.
Со своей стороны президент ассоциации гостиниц и ресторанов Янис Наглис говорил о том, что выброшенная одноразовая посуда не только переполняет урны, но и выбрасывается просто в кусты или на газоны. Поэтому многие предприятия общественного питания, заботясь об окружающей среде, разместили дополнительные контейнеры для мусора за свои деньги, что должны были бы сделать самоуправления.