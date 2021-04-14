КГБ Беларуси хозяйничает в России: задержаны политилог и адвокат

"У Юрия были поездки в Москву и Варшаву, - сказала его жена Елена Денисовец. Она в Техасе, и, когда муж перестал отвечать, позвонила в московскую гостиницу. - Менеджер рассказала, что мужа скрутили какие-то мужчины... Сказали, что он подозревается в терроризме, забрали вещи".

Только 13 апреля адвокат Павел Ульянцев сообщил жене, что Зенкович в тюрьме КГБ. "Адвокат сказал, что задерживали белорусские спецслужбы в Москве. Я спросила, что они делали в соседнем государстве. Он сказал что-то вроде: "Вы же сами всё понимаете", - рассказала Денисовец. В СИЗО КГБ, пока на 3 суток, и минчанка Ольга Голубович - сотрудница офиса Зенковича, закрытого в сентябре 2020 года.

В те же дни политик Григорий Костусёв и политолог Александр Федута были задержаны по "непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления", сообщило КГБ Беларуси.

Костусева задержали в Шклове, а Федуту - тоже в Москве, озвучили задержание не сразу.

Когда 56-лений Федута, у которого есть проблемы со здоровьем, перестал выходить на связь, его жена вылетела в Москву, а коллеги вскрыли съемную квартиру. Жена написала заявление в российскую полицию.

В 2010 году Александр Федута работал в предвыборном штабе оппозиционного кандидата в президенты Владимира Некляева. Был задержан, больше трех месяцев провел в СИЗО КГБ. На тех же выборах Григорий Костусёв был кандидатом в президенты.