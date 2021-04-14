С понедельника очное обучение будет разрешено в 55 самоуправлениях

В список безопасных самоуправлений вошли Айзпутский, Алсунгский, Аматский, Апский, Ауцский, Адажский, Балдонский, Балтинавский, Бауский, Беверинский, Буртниекский, Цесвайнский, Дагдский, Дундагский, Дурбский, Энгурский, Эргльский, Илукстский, Яунелгавский, Яунпилсский, Кандавский, Карсавский, Коценский, Кокнесский, Кримулдский, Крустпилсский, Лубанский, Мазсалацский, Неретский, Паргауйский, Павилостский, Приекульский, Раунский, Ройский, Ропажский, Руцавский, Ругайский, Салацгривский, Сейский, Сигулдский, Скриверский, Стренчский, Терветский, Вайньедский, Валкский, Вараклянский, Варкавский, Вецумниекский, Вентспилсский и Виеситский края.
Из больших городов очное обучение в школах можно будет проводить в Лиепае, Екабпилсе, Валмиере и Вентспилсе.
Новый список наиболее эпидемиологически безопасных самоуправлений вступит в силу в понедельник, 19 апреля.
Как сообщалось, 12-е классы по всей стране смогут учиться очно дважды в неделю, а для остальных классов возможность очного обучения предусмотрена только в эпидемиологически безопасных самоуправлениях.