Ср, 14.04.2021
Я лично был знаком с братом Хазуевой. В принципе, это не секрет, что она является супругой Рамзана Кадырова, в республике это все знают. Тумсо Абдурахманов, оппозиционный чеченский блогер
Тумсо Абдурахманов, оппозиционный чеченский блогер

Эксперт: в Латвии не подтверждено ни одного связанного с вакциной от Covid-19 смертельного случая

Иллюстративное фото ФОТО: EPA/ERIK S. LESSER

В Латвии не подтверждено ни одного смертельного случая, который был бы связан с вакциной от Covid-19, заявила глава кафедры биологии и микробиологии Рижского университета им. Страдиня Юта Кройча.

В целом преимущества вакцин существенно перевешивают потенциальные риски, ведь последствия болезни Covid-19, например, неврологические, психические и когнитивные нарушения, деменция и потеря способности концентрироваться, могут иметь гораздо более серьезные последствия, чем возможные побочные эффекты от вакцинации, подчеркнула она.

Профессор подчеркнула, что очень редким побочным эффектом мРНК-вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna является анафилаксия, а очень редким побочным эффектом векторных вакцин - тромбоз.

В то же время все вакцины от Сovid-19, используемые в Европейском союзе, безопасны и эффективны, подчеркнула Кройча.

Согласно предоставленной в отчетах информации, разработанные Pfizer/BioNTech и Moderna вакцины дают более серьезные побочные эффекты после второй дозы. В свою очередь для вакцины AstraZeneca побочные эффекты более выражены после первой дозы. Для всех вакцин побочные эффекты чаще всего возникают в первые несколько дней после вакцинации, длятся несколько дней и затем быстро исчезают. Обычно они менее выражены у пожилых людей.

В свою очередь врач Клинической университетской больницы им. Страдиня Карлис Раценис отметил, что в настоящее время вакцинация не рекомендуется тем людям, которым присвоен статус активного контактного лица пациента с Covid-19.

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