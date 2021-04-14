Эксперт: в Латвии не подтверждено ни одного связанного с вакциной от Covid-19 смертельного случая

В целом преимущества вакцин существенно перевешивают потенциальные риски, ведь последствия болезни Covid-19, например, неврологические, психические и когнитивные нарушения, деменция и потеря способности концентрироваться, могут иметь гораздо более серьезные последствия, чем возможные побочные эффекты от вакцинации, подчеркнула она.

Профессор подчеркнула, что очень редким побочным эффектом мРНК-вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna является анафилаксия, а очень редким побочным эффектом векторных вакцин - тромбоз.

В то же время все вакцины от Сovid-19, используемые в Европейском союзе, безопасны и эффективны, подчеркнула Кройча.

Согласно предоставленной в отчетах информации, разработанные Pfizer/BioNTech и Moderna вакцины дают более серьезные побочные эффекты после второй дозы. В свою очередь для вакцины AstraZeneca побочные эффекты более выражены после первой дозы. Для всех вакцин побочные эффекты чаще всего возникают в первые несколько дней после вакцинации, длятся несколько дней и затем быстро исчезают. Обычно они менее выражены у пожилых людей.