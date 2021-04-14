Осужденный на 150 лет "махинатор века" Бернард Мэдофф умер в тюрьме

AP отмечает, что он умер естественной смертью в возрасте 82 лет.

Мэдофф в 90-е годы прошлого века создал инвестиционную пирамиду, которая рухнула после того, как напуганные кредитным кризисом инвесторы попытались вывести из нее порядка семи миллиардов долларов.

Такие схемы предполагают выплату вкладчикам доходов не из прибылей, а за счет привлечения новых вкладчиков, и называются схемами Понци - по имени известного мошенника 1920-х годов. 2

В 2010 году Мэдофф признал себя виновным в отмывании денег и мошенничестве. В том же году он был приговорен к 150 годам лишения свободы, после чего его отправили в федеральную тюрьму в штате Северная Каролина.

В целом жертвами Мэдоффа стали три тысячи человек, а сумма нанесенного им ущерба оценивается в 50-65 миллиардов евро.