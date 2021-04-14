Главное за 14 апреля ⟩ Убийство в Пурвциемсе, отказ Дании от AstraZeneca и смерть "махинатора века"

Дания полностью отказалась от AstraZeneca, став таким образом первым государством Европы, принявшем такое решение. Неиспользованную вакцину попытается получить Латвия - об этом уже заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Левитс перенес время получения второй прививки AstraZeneca. Президент Латвии Эгил Левитс вторую прививку вакцины AstraZeneca от Covid-19 15 апреля не получит, в данный момент время вакцинации первого лица государства перепланируется. Представитель Минздрава Оскар Шнейдер, поясняя сложившуюся ситуацию, указал, что вторая прививка лицам делается согласно периоду, указанному в инструкции к лекарству. В случае вакцины AstraZeneca от Covid-19 желаемое время вакцинации составляет от девяти до 12 недель после первой дозы.

По информации СМИ, ЕС не продлит контракты на поставку AstraZeneca и Johnson & Johnson. Еврокомиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от Covid-19 от компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson, пишет издание La Stampa и его источник в Минздраве Италии. "Еврокомиссия по согласованию с лидерами стран ЕС решила, что контракты с производителями векторных вакцин, которые действуют в этом году, не будут продлены", - заявил источник издания.

История с "выбором вакцины" в Даугавпилсе дала результат: больница "расписала" все дозы. Во вторник появилась информация о том, что в Даугавпилсе можно будет выбирать определенную вакцину, однако в тот же день министр здравоохранения Даниэль Павлютс выступил с опровержением. Несмотря на это, Даугавпилсская региональная больница решила позволить желающим записаться на фактические имеющиеся у больницы дозы. В итоге, "расписанными" оказались абсолютно все дозы.

Путин сделал вторую прививку от коронавируса. Каким препаратом - до сих пор неизвестно. "Я хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку, и уверен, что все будет хорошо", - заявил Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества.

Хоккеисты сборной Латвии не успеют привиться от коронавируса перед ЧМ. Чемпионат мира в Риге пройдёт с 21 мая по 6 июня, но пока неясно, смогут ли на нём присутствовать зрители. "Чемпионат начнётся 21 мая. Врачи рекомендуют сделать перерыв в физической нагрузке не менее десяти дней после получения второй вакцины. Между двумя вакцинами должен быть месячный интервал, а это означает, что в идеале хоккеистов нужно было привить 11 апреля. Мы просто не успеваем это сделать", - пояснил глава ЛХФ Виестурс Козиолс.

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