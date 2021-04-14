Ср, 14.04.2021
Я лично был знаком с братом Хазуевой. В принципе, это не секрет, что она является супругой Рамзана Кадырова, в республике это все знают. Тумсо Абдурахманов, оппозиционный чеченский блогер
Тумсо Абдурахманов, оппозиционный чеченский блогер

Главное за 14 апреля ⟩ Убийство в Пурвциемсе, отказ Дании от AstraZeneca и смерть "махинатора века"

ФОТО: TVNET

Главная новость сегодняшнего дня - убийство в Риге. В собственном автомобиле из автоматического оружия был расстрелян футбольный агент Роман Беззубов. Трое нападавших на черном BMW X5, возможно - с российскими номерами, скрылись. Рассказываем об этом и не только.

Убийство в Пурвциемсе: 

Застрелен футбольный агент. Сегодня, 14 апреля, Государственная полиция получила информацию об особо тяжком преступлении в рижском районе Пурвциемс - был застрелен человек, который скончался на месте. По информации полиции, нападавших было по крайней мере трое, они передвигались на черном BMW X5, возможно - с российскими номерами. Задние стекла автомобиля - тонированы. Правый бок машины - поврежден.

Новость об убийстве Романа Беззубова потрясла всех, кто её прочитал, но больше всего она шокировала латвийское футбольное сообщество, в котором Беззубов был хорошо известен. Ранее он выступал за рижскую "Даугаву", "Юрмалу" (позже также "Юрмала-VV"), кулдигскую "Венту" и албанскую команду "Бюлис". В чемпионате Латвии он провёл почти 300 матчей и входит в топ-30 футболистов, сыгравших наибольшее количество игр (282) в национальном первенстве.

На посвященной убийству пресс-конференции глава Госполиции Арманд Рукс указал, что одна из версий - заказное убийство, которое может быть связано с профессиональной деятельностью погибшего, но не исключает и других версий. Глава Госполиции также указал, что не может гарантировать, что преступники не покинули Латвию, однако полиция максимально перекрыла дороги и сделала все, чтобы они не смогли покинуть страну.

События дня:

В эфир вышел новый выпуск еженедельной передачи "Кто вам платит?". На этот раз Эрика Сташкевич и Вадим Радионов обсуждали кризисную коммуникацию государства в условиях Covid-19 с той частью населения Латвии, для которой родной язык - русский. Гостями эфира стали Наталия Васильева - ассистент руководителя по коммуникации в Бюро вакцинации, в прошлом - ведущая и редактор новостей на Первом Балтийском канале, и Сергей Крук - профессор Рижского университета им. П. Страдиня, медиа-эксперт.

"Говорить преждевременно": Дмитрий Песков о возможных переговорах Путина и Байдена. "Это новое предложение и оно будет изучаться, будет проводиться анализ. Лидеры условились, что тема такой встречи будет обсуждаться уже далее по дипломатическим каналам", - сказал Песков журналистам.

KNAB не обнаружил коррупцию и закрыл дело Римшевича. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не нашло доказательств причастности руководства ABLV Bank к коррупции, о которой говорилось в докладе учреждения по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN).

Осужденный на 150 лет "махинатор века" Бернард Мэдофф умер в тюрьме. Он умер естественной смертью в возрасте 82 лет. Мэдофф в 90-е годы прошлого века создал инвестиционную пирамиду, которая рухнула после того, как напуганные кредитным кризисом инвесторы попытались вывести из нее порядка семи миллиардов долларов. Такие схемы предполагают выплату вкладчикам доходов не из прибылей, а за счет привлечения новых вкладчиков, и называются схемами Понци - по имени известного мошенника 1920-х годов.

Коронавирус:

За сутки подтверждено 733 новых случая Covid-19. Доля положительных тестов - 3,9%, умерли 17 человек. Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет. Кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 населения составил 352,5 случая. В понедельник сделано 18 932 теста на Сovid-19. Число больных Covid-19 в стационарах Латвии уменьшилось с 684 в понедельник до 658 во вторник.

Дания полностью отказалась от AstraZeneca, став таким образом первым государством Европы, принявшем такое решение. Неиспользованную вакцину попытается получить Латвия - об этом уже заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Левитс перенес время получения второй прививки AstraZeneca. Президент Латвии Эгил Левитс вторую прививку вакцины AstraZeneca от Covid-19 15 апреля не получит, в данный момент время вакцинации первого лица государства перепланируется. Представитель Минздрава Оскар Шнейдер, поясняя сложившуюся ситуацию, указал, что вторая прививка лицам делается согласно периоду, указанному в инструкции к лекарству. В случае вакцины AstraZeneca от Covid-19 желаемое время вакцинации составляет от девяти до 12 недель после первой дозы.

По информации СМИ, ЕС не продлит контракты на поставку AstraZeneca и Johnson & Johnson. Еврокомиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от Covid-19 от компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson, пишет издание La Stampa и его источник в Минздраве Италии. "Еврокомиссия по согласованию с лидерами стран ЕС решила, что контракты с производителями векторных вакцин, которые действуют в этом году, не будут продлены", - заявил источник издания.

История с "выбором вакцины" в Даугавпилсе дала результат: больница "расписала" все дозы. Во вторник появилась информация о том, что в Даугавпилсе можно будет выбирать определенную вакцину, однако в тот же день министр здравоохранения Даниэль Павлютс выступил с опровержением. Несмотря на это, Даугавпилсская региональная больница решила позволить желающим записаться на фактические имеющиеся у больницы дозы. В итоге, "расписанными" оказались абсолютно все дозы.

Путин сделал вторую прививку от коронавируса. Каким препаратом - до сих пор неизвестно. "Я хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку, и уверен, что все будет хорошо", - заявил Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества.

Хоккеисты сборной Латвии не успеют привиться от коронавируса перед ЧМ. Чемпионат мира в Риге пройдёт с 21 мая по 6 июня, но пока неясно, смогут ли на нём присутствовать зрители. "Чемпионат начнётся 21 мая. Врачи рекомендуют сделать перерыв в физической нагрузке не менее десяти дней после получения второй вакцины. Между двумя вакцинами должен быть месячный интервал, а это означает, что в идеале хоккеистов нужно было привить 11 апреля. Мы просто не успеваем это сделать", - пояснил глава ЛХФ Виестурс Козиолс.

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