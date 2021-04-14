В этом выпуске:

Россия​​ стянет к границе с Украиной 110 тысяч военных в ближайшие дни, заявляет официальный Киев​​.

В регионах России продолжаются обыски и задержания сотрудников региональных штабов Навального.

В Москве после обысков увезли на допрос сотрудников молодежного журнала DOXA.

Двум белорусским блогерам дали 3 года колонии строгого режима по статье о массовых беспорядках.

Суд запретил редактору журнала DOXA Метелкину выходить из дома и пользоваться связью

Басманный районный суд Москвы в качестве меры пресечения назначил редактору DOXA Владимиру Метелкину запрет определенных действий на два месяца. Ему нельзя будет выходить из дома, общаться без письменного разрешения следователя с кем-либо, кроме адвоката и близких родственников, а также пользоваться интернетом и другими средствами связи, сообщает "ОВД-Инфо".

Его и других сотрудников студенческого журнала – Армена Арамяна, Наталью Тышкевич и Аллу Гутникову – обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни, через интернет (пункты "а" и "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ). Суд должен избрать меру пресечения и для них.

Возле здания Басманного суда собрались десятки людей, которые пришли поддержать журналистов. Впоследствии они выстроились в цепь солидарности. Одного из участников акции в Москве задержали. В Санкт-Петербурге задержали Анастасию Михайлову, ее увезли в отдел полиции.

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