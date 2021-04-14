В Москве после обысков увезли на допрос сотрудников молодежного журнала DOXA
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
Суд запретил редактору журнала DOXA Метелкину выходить из дома и пользоваться связью
Басманный районный суд Москвы в качестве меры пресечения назначил редактору DOXA Владимиру Метелкину запрет определенных действий на два месяца. Ему нельзя будет выходить из дома, общаться без письменного разрешения следователя с кем-либо, кроме адвоката и близких родственников, а также пользоваться интернетом и другими средствами связи, сообщает "ОВД-Инфо".
Его и других сотрудников студенческого журнала – Армена Арамяна, Наталью Тышкевич и Аллу Гутникову – обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни, через интернет (пункты "а" и "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ). Суд должен избрать меру пресечения и для них.
Возле здания Басманного суда собрались десятки людей, которые пришли поддержать журналистов. Впоследствии они выстроились в цепь солидарности. Одного из участников акции в Москве задержали. В Санкт-Петербурге задержали Анастасию Михайлову, ее увезли в отдел полиции.
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