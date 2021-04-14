Ср, 14.04.2021
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Ингрида Цирцене, экс-министр здравоохранения
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Минздрав Беларуси запретил ввозить в страну и продавать продукцию компании Nivea

Продукция Nivea. Снимок иллюстративный. ФОТО: SCANPIX

Главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко подписал постановление о запрете ввоза и продажи парфюмерно-косметической продукции торгового знака Nivea. 

"Специалисты выявили ряд нарушений, касающихся, в том числе, продажи такой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдения ее срока годности и отсутствия со стороны субъектов хозяйствования производственного контроля в отношении реализуемой парфюмерно-косметической продукции", - сообщает Минздрав Беларуси. 

Напомним, Nivea была одним из спонсоров ЧМ по хоккею, который должен был пройти в 2021 году в Минске и Риге. Компания отказалась финансировать чемпионат, если он пройдет в Беларуси. 

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