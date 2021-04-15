Переломный момент: США уходят из Афганистана, афганцы готовятся к худшему

У Джо Байдена не было хороших вариантов для маневра. Он просто унаследовал прошлогоднее соглашение с талибами, согласно которому с 1 мая Вашингтон должен начать вывод войск, а талибы со своей стороны гарантируют безопасность и в весьма размытых формулировках обещают сократить насилие и стремиться к мирным переговорам.

Безопасность США - главный фактор, влияющий на решения американской администрации. Собственно, именно по этой причине войска США и вошли когда-то в Афганистан. Теперь остальные силы НАТО, скорее всего, последуют примеру Вашингтона.

"Сейчас не 2001, а 2021 год", - таков был ответ американского чиновника журналисту, который заметил, что угроза со стороны "Аль-Каиды" и "Исламского государства" (обе группировки запрещены в России) еще не миновала, и у обеих группировок есть представители в Афганистане.

"Мы считаем, что угроза родине, исходящая в настоящий момент из Афганистана, находится на уровне, с которым мы можем справиться без постоянного военного присутствия в стране и без продолжения войны с движением "Талибан", - сказал представитель Белого дома.

"Всегда было понятно, что решение [о военном присутствии] будет принято на основании более широкого анализа американских интересов, и с этой точки зрения неожиданности не произошло", - считает директор азиатской программы Международной кризисной группы и экс-сотрудница Госдепа США Лорел Миллер.

Но в ее словах слышится сожаление.

"Это просто трагедия, что США всерьез не взялись за налаживание мирного процесса в Афганистане, что надо было сделать гораздо раньше, пока не закончились возможности", - говорит Миллер, которая принимала участие в первых попытках найти решение афганской проблемы.

Сейчас все зависит от того, насколько серьезно будут настроены лидеры всех афганских сторон конфликта.

"Афганский народ един в своих мольбах о мире, справедливости и сохранении национальных и демократических ценностей, - подчеркивает аналитик Орзала Немат из AREU. - Но политическая элита сосредоточена на борьбе за власть, на усилении своих позиций в этот нестабильный момент, как уже было в подобной ситуации в 1992 году".

Темные моменты истории Афганистана повторяются. Многие из тех же влиятельных посредников и полевых командиров, которые противостояли друг другу после вывода советских войск в 1988 году, заняли почетные места в новом переговорном процессе, который обретает форму.

Международные и афганские правозащитники опасаются, что при полевых командирах и талибах ситуация с правами женщин в стране снова резко ухудшится ФОТО: Getty Images

Считается, что только они обладают достаточным влиянием, чтобы договориться с талибами. Но есть опасения, что они уже не могут и не будут представлять Афганистан образца 2021, включая жертв военных преступлений, женщин-активисток и гражданское общество в широком смысле.