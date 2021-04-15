Переломный момент: США уходят из Афганистана, афганцы готовятся к худшему

Что же касается Талибана, то они все еще зациклены на обещании США полностью вывести свои войска к 1 мая, которое было нарушено.
"Пока все иностранные войска не будут полностью выведены с нашей земли, Исламский Эмират не примет участие ни в одной из конференций, приимающих решение о будущем Афганистана", - объявил в "Твиттере" представитель талибов, доктор Мухаммад Наим, через несколько часов после того, как стало известно о решении США.
Конференция, о которой идет речь - это "всеобъемлющая конференция на высоком уровне", огранизованная Турцией, Катаром и ООН, которая должна пройти в Стамбуле 24 апреля.
Эта конференция считается главным элементом новой афганской головоломки администрации Байдена. Центральное место в ней должна занять ООН на фоне возобновившихся усилий с целью сдвинуть с мертвой точки мирные переговоры и добиться консенсуса среди региональных держав, у каждой из которых в Афганистане имеются свои посредники.
В Катаре, где с сентября проходят вялотекущие переговоры между представителями талибов и афганского правительства, некоторые талибы стали применять английскую идиому "теперь мяч на вашей стороне поля" в ответ на решение США о задержке с выводом войск.
Сами они всегда утверждали, что добиваются мира.
"Руководство талибов никоим образом не продемонстрировало, что оно хочет мира, зато всячески показывает, что хочет прийти к власти путем войны", - считает директор аналитической компании Afghanistan Analysts Network Кейт Кларк.
На фоне сообщений о бурной активности талибов приближается традиционный "сезон боев", и афганские правительственные силы также готовятся к новым сражениям.
"Кто сможет защитить завоевания последних 20 лет, если гражданская война усилится, а талибы станут захватывать новые территории? - задается вопросом Кларк. - Там, где происходит кофликт, свободы испаряются, там, где правит Талибан, там царит прежний авторитаризм. К примеру, на подконтрольных талибам территориях, за исклбючением начальных классов, вы почти не увидите в школах девочек".
Прекрасно зная об этих острых проблемах, США стремятся подчеркнуть, что будут "работать с другими странами, используя дипломатические, экономические и гуманитарные рычаги, чтобы защитить завоевания, совершенные афганскими женщинами".
"Байден хочет выйти из афгапнской войны, а не из Афганистана", - утверждает Тамим Асей в попытке сохранить бравый настрой в столь сложный момент.
Однако пока США надеются "перевернуть последнюю страницу в книге" своей самой продолжительной войны, сами афганцы тревожно ожидают следующей главы в той же книге войны без конца.